Экономика и бизнес 10.07.2026 в 11:08

В Бурятии снизилось административное и силовое давление на бизнес

Об этом свидетельствуют данные рейтинга инвестиционной привлекательности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии снизилось административное и силовое давление на бизнес
Фото: Минпромторг Бурятии
Бурятия улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Речь идет о таких направлениях, как административное и силовое давление на бизнес. По этим показателям у республики значения лучше средних по России.

Так, в Бурятии наблюдается значительное снижение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий. Доля юридических лиц и ИП, подвергнутых контролю, снижается. Это говорит о переходе к риск-ориентированному подходу - проверяются только те, кто действительно создает риски.

Рост доли контрольных мероприятий, проведенных именно по индикаторам риска - это самый яркий показатель зрелости контрольной системы. Контрольно-надзорные органы научились выявлять нарушения до того, как они нанесут реальный ущерб. 

«Показатель «Оценка удобства и понятности прохождения КНМ» - наш главный «барометр» человеческого фактора в контрольной деятельности. Так, в конце 2025 года в Бурятии с успехом прошел Единый день консультаций для предпринимателей. В 2026 году по поручению главы региона разработана и запущена республиканская программа «Бурятия – комфортная среда для честного бизнеса». В рамках реализации программы проводятся открытые встречи с предпринимателями в формате «Честный диалог», ежемесячно проводится «Неделя профилактики» и многое другое», - отметили в Минпромторге Бурятии.
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