Общество 13.07.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 13 июля
29-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившихся в год Свиньи, Овцы, Зайца, совершать такие «тяжелые» дела, как усмирение врага, подавление злых духов.
Неблагоприятно: приводить невестку в дом, совершать обмен, готовить пищу, устраивать празднества, заниматься государственными делами (принимать законы, проводить совещания и т. д.), покупать и продавать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.
Стрижка волос: к проблемам со здоровьем.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: приводить невестку в дом, совершать обмен, готовить пищу, устраивать празднества, заниматься государственными делами (принимать законы, проводить совещания и т. д.), покупать и продавать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.
Стрижка волос: к проблемам со здоровьем.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).
Фото: Номер один