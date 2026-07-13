Зурхай на понедельник, 13 июля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившихся в год Свиньи, Овцы, Зайца, совершать такие «тяжелые» дела, как усмирение врага, подавление злых духов.Неблагоприятно: приводить невестку в дом, совершать обмен, готовить пищу, устраивать празднества, заниматься государственными делами (принимать законы, проводить совещания и т. д.), покупать и продавать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.Стрижка волос: к проблемам со здоровьем.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один