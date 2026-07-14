Салон красоты в Бурятии стал ширмой для кражи бюджетных денег

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с социальными выплатами на сумму 310 тысяч рублей. Схему 27-летней предпринимательницы раскусили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

Преступная бизнес-идея родилась в голове 27-летней местной жительницы. Являясь индивидуальным предпринимателем в сфере косметологии, женщина прекрасно знала, что ее уровень дохода не позволяет претендовать на государственные выплаты для нуждающихся, поэтому для реализации своего плана привлекла 22-летнего знакомого. Он имел статус малоимущего, проживал один и был обязан трудоустроиться по приговору суда из-за прежних проблем с законом.

- Мужчина передал ей доступ к своему профилю на портале «Госуслуги». От его имени она подала заявку на получение соцконтракта, приложив поддельный бизнес-план по открытию салона красоты. Далее он прошел обязательное тестирование на наличие предпринимательских навыков и после успешного заключения контракта деньги поступили на банковский счет, - рассказали в полиции республики.

Чтобы скрыть следы преступления, сообщники больше года предоставляли фальшивые отчеты о ведении предпринимательской деятельности в органы соцзащиты, фактически же бюджетные средства использовались не по назначению.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело передано в суд, добавили в полиции.

Фото: Номер один