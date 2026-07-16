Общество 16.07.2026 в 09:32
С 1 сентября для школьников ведут новые правила поведения
Новый порядок работы с недисциплинированными учениками разработало Минпросвещения
Текст: Иван Иванов
С 1 сентября 2026 года в российских школах вступают в силу новые правила, касающиеся нарушений дисциплины со стороны учеников. Их разработало министерством просвещения, сообщают «РИА Новости».
По словам главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марины Коневой, при первом нарушении дисциплины учитель имеет право сделать ученику устное замечание. Если ученик повторно попытается сорвать урок, учитель может обратиться к педагогу, ответственному за дисциплину в школе. С нарушителем будет проведена профилактическая беседа, по результатам которой будет принято решение о возвращении ученика в класс и уведомлении родителей о его поведении.
Эти правила — не единственное нововведение, которое ожидает школьников с нового учебного года. В десяти пилотных регионах страны ученики начнут получать оценки не только за академические успехи, но и за свое поведение. Этот эксперимент, который уже проходит апробацию, планируется распространить на все общеобразовательные учреждения России через год.
По словам главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марины Коневой, при первом нарушении дисциплины учитель имеет право сделать ученику устное замечание. Если ученик повторно попытается сорвать урок, учитель может обратиться к педагогу, ответственному за дисциплину в школе. С нарушителем будет проведена профилактическая беседа, по результатам которой будет принято решение о возвращении ученика в класс и уведомлении родителей о его поведении.
Эти правила — не единственное нововведение, которое ожидает школьников с нового учебного года. В десяти пилотных регионах страны ученики начнут получать оценки не только за академические успехи, но и за свое поведение. Этот эксперимент, который уже проходит апробацию, планируется распространить на все общеобразовательные учреждения России через год.
Тегишкола