Происшествия 16.07.2026 в 10:06

В Улан-Удэ хулиганы разломали городской шлагбаум

Происшествием уже занялась полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ хулиганы разломали городской шлагбаум
Об очередном факте вандализма сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ. На этот раз жертвой атаки хулиганов стал муниципальный шлагбаум на территории Центрального универмага. 


«По данному инциденту написано заявление в полицию. В дополнение к заявлению сотрудникам правоохранительных органов переданы все имеющиеся записи с камер видеонаблюдения высокого разрешения, которые фиксируют момент происшествия и действия нарушителей», - рассказали в Комитете городского хозяйства. 

Власти напоминают, что порча муниципального имущества влечет за собой административную, а в случае значительного ущерба — уголовную ответственность. 

Фото: мэрия Улан-Удэ
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