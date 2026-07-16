Происшествия 16.07.2026 в 10:06
В Улан-Удэ хулиганы разломали городской шлагбаум
Происшествием уже занялась полиция
Текст: Андрей Константинов
Об очередном факте вандализма сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ. На этот раз жертвой атаки хулиганов стал муниципальный шлагбаум на территории Центрального универмага.
«По данному инциденту написано заявление в полицию. В дополнение к заявлению сотрудникам правоохранительных органов переданы все имеющиеся записи с камер видеонаблюдения высокого разрешения, которые фиксируют момент происшествия и действия нарушителей», - рассказали в Комитете городского хозяйства.
Власти напоминают, что порча муниципального имущества влечет за собой административную, а в случае значительного ущерба — уголовную ответственность.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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