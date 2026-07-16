В Бурятии 12-летний мальчик упился до полусмерти

О шокирующем случае рассказали сегодня в Детской республиканской клинической больнице. На днях туда доставили 12-летнего ребенка с тяжелым алкогольным отравлением. По предварительной информации, он выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей, после чего упал и потерял сознание. Жизнь школьника спасли прохожие, вызвавшие скорую помощь.«При поступлении у ребенка зафиксировали сильное головокружение, тошноту, невнятную речь и спутанность сознания. Мальчику сделали промывание желудка, после чего госпитализировали в педиатрическое отделение для инфузионной терапии и вывода токсинов из организма. Спустя несколько дней интенсивного лечения пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии», - рассказали в ДРКБ.Врачи отмечают: ферментативная система печени у детей незрелая, поэтому концентрация яда в крови достигает критических отметок за считанные минуты, а этанол разрушает нейронные связи в активно формирующемся мозге. Но главная опасность кроется в острой интоксикации — она часто приводит к коме и летальному исходу до приезда врачей.