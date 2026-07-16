Происшествия 16.07.2026 в 11:18

В Бурятии 12-летний мальчик упился до полусмерти

Подростка еле откачали врачи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 12-летний мальчик упился до полусмерти
Фото: архив «Номер один»
О шокирующем случае рассказали сегодня в Детской республиканской клинической больнице. На днях туда доставили 12-летнего ребенка с тяжелым алкогольным отравлением. По предварительной информации, он выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей, после чего упал и потерял сознание. Жизнь школьника спасли прохожие, вызвавшие скорую помощь.

«При поступлении у ребенка зафиксировали сильное головокружение, тошноту, невнятную речь и спутанность сознания. Мальчику сделали промывание желудка, после чего госпитализировали в педиатрическое отделение для инфузионной терапии и вывода токсинов из организма. Спустя несколько дней интенсивного лечения пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии», - рассказали в ДРКБ.

Врачи отмечают: ферментативная система печени у детей незрелая, поэтому концентрация яда в крови достигает критических отметок за считанные минуты, а этанол разрушает нейронные связи в активно формирующемся мозге. Но главная опасность кроется в острой интоксикации — она часто приводит к коме и летальному исходу до приезда врачей. 
Теги
алкоголь

Все новости

В Бурятии пьяный сосед разгромил двор из-за лая собаки
16.07.2026 в 11:19
В Бурятии 12-летний мальчик упился до полусмерти
16.07.2026 в 11:18
Мэр Улан-Удэ о строительстве путепроводов: «Деньги уже выделили»
16.07.2026 в 10:50
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
16.07.2026 в 10:30
В Улан-Удэ хулиганы разломали городской шлагбаум
16.07.2026 в 10:06
В Бурятии погасла «Искра»
16.07.2026 в 09:47
В Иркутской области участникам СВО будут выдавать бензин в приоритетном порядке
16.07.2026 в 09:38
В Бурятии золотодобытчик выплатил 1 млн рублей за травму рабочего
16.07.2026 в 09:37
С 1 сентября для школьников ведут новые правила поведения
16.07.2026 в 09:32
Свыше 120 км пути обновлено на ВСЖД
16.07.2026 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Улан-Удэ хулиганы разломали городской шлагбаум
Происшествием уже занялась полиция
16.07.2026 в 10:06
В Бурятии иномарка сбила 5-летнего ребенка
Ребенка доставили в больницу
16.07.2026 в 09:28
«Возил 5-летнюю девочку рядом с телом ее матери»
Почему бойцу ММА, убившему женщину и ребенка, отказались дать пожизненный срок
15.07.2026 в 16:28
Жители Улан-Удэ оторвали рог и хвост топиарному быку
Ремонт животных на площади Советов обходится в немалые суммы
15.07.2026 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru