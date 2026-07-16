В Бурятии для сельских школьников вводят электронные пропуска

Прибайкальский район первым в Бурятии присоединился к проекту «Цифровая среда». Соглашение о его реализации подписали глава района Николай Коновалов и управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова. Уже этой осенью современные цифровые сервисы заработают в семи школах района.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в проект вошли Таловская, Ильинская, Татауровская, Коменская и Туркинская школы, а также Турунтаевская школа № 1 и Турунтаевская районная гимназия.Благодаря проекту родители смогут через мобильное приложение получать уведомления о том, когда ребёнок пришёл в школу, просматривать меню школьной столовой, заказывать и оплачивать горячее питание, а также видеть историю платежей. Банковская карта школьника станет одновременно и электронным пропуском в образовательную организацию.И. о. министра образования и науки Республики Бурятия Наталья Сандакова отметила, что проект принесёт ощутимую пользу школам.«В этом году к проекту «Цифровая среда» подключится 71 школа в 12 районах Бурятии. Такие решения помогают школам автоматизировать многие процессы, сократить административную нагрузку на педагогов и освободить больше времени для самого главного — обучения и воспитания детей», — отметила Наталья Сандакова.Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчеркнула, что проект ориентирован на семью.«Каждому родителю важно, чтобы его ребёнок рос в комфортной среде и в безопасности. Реализация проекта «Цифровая среда» служит этой цели, а также развитию финансовой грамотности у наших детей», — сказала Инесса Лхасаранова.Все расходы на приобретение и установку оборудования, программного обеспечения, а также техническое сопровождение проекта ВТБ берёт на себя.