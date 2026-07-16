Общество 16.07.2026 в 11:51

В Бурятии для сельских школьников вводят электронные пропуска

Новые цифровые сервисы внедряют в школах Прибайкальского района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии для сельских школьников вводят электронные пропуска
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Прибайкальский район первым в Бурятии присоединился к проекту «Цифровая среда». Соглашение о его реализации подписали глава района Николай Коновалов и управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова. Уже этой осенью современные цифровые сервисы заработают в семи школах района.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в проект вошли Таловская, Ильинская, Татауровская, Коменская и Туркинская школы, а также Турунтаевская школа № 1 и Турунтаевская районная гимназия.

Благодаря проекту родители смогут через мобильное приложение получать уведомления о том, когда ребёнок пришёл в школу, просматривать меню школьной столовой, заказывать и оплачивать горячее питание, а также видеть историю платежей. Банковская карта школьника станет одновременно и электронным пропуском в образовательную организацию.

И. о. министра образования и науки Республики Бурятия Наталья Сандакова отметила, что проект принесёт ощутимую пользу школам.

«В этом году к проекту «Цифровая среда» подключится 71 школа в 12 районах Бурятии. Такие решения помогают школам автоматизировать многие процессы, сократить административную нагрузку на педагогов и освободить больше времени для самого главного — обучения и воспитания детей», — отметила Наталья Сандакова.

Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчеркнула, что проект ориентирован на семью.

«Каждому родителю важно, чтобы его ребёнок рос в комфортной среде и в безопасности. Реализация проекта «Цифровая среда» служит этой цели, а также развитию финансовой грамотности у наших детей», — сказала Инесса Лхасаранова.

Все расходы на приобретение и установку оборудования, программного обеспечения, а также техническое сопровождение проекта ВТБ берёт на себя.
Теги
школа

Все новости

На Ольхоне проведут испытания беспилотников
16.07.2026 в 12:56
Жителю Улан-Удэ ограничили свободу за «липовые» права
16.07.2026 в 12:50
В Бурятии исчезла дорога между двумя районами
16.07.2026 в 12:35
В поселке Бурятии пьяный мотоциклист удирал от наряда росгвардейцев
16.07.2026 в 12:21
В Бурятии для сельских школьников вводят электронные пропуска
16.07.2026 в 11:51
Потерявшийся подросток в Улан-Удэ отсиживался у друга
16.07.2026 в 11:42
В Бурятии пьяный сосед разгромил двор из-за лая собаки
16.07.2026 в 11:19
В Бурятии 12-летний мальчик упился до полусмерти
16.07.2026 в 11:18
Мэр Улан-Удэ о строительстве путепроводов: «Деньги уже выделили»
16.07.2026 в 10:50
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
16.07.2026 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
На Ольхоне проведут испытания беспилотников
Из-за этого часть острова закроют на три дня
16.07.2026 в 12:56
Жителю Улан-Удэ ограничили свободу за «липовые» права
Поддельное удостоверение он купил в интернете за 70 тысяч рублей
16.07.2026 в 12:50
В Бурятии исчезла дорога между двумя районами
Дожди фактически уничтожили целые участки трассы Северобайкальск – Таксимо
16.07.2026 в 12:35
В поселке Бурятии пьяный мотоциклист удирал от наряда росгвардейцев
Алкоголь придал ему смелости, но не скорости
16.07.2026 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru