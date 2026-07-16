В Бурятии пьяный сосед разгромил двор из-за лая собаки

В Бурятии 38-летний житель Северобайкальского района разгромил соседский двор из-за собаки, которая его облаяла через забор. Вломившись на чужую территорию, разъяренный и пьяный мужчина превратился в самого настоящего разрушителя, повредив там все, что ему попалось под руку.

Как рассказали в полиции республики, он выломал три доски в заборе, искупался в чужом бассейне, после чего с помощью перочинного ножа проткнул его и выпустил из него воду. Следом в ход пошла резиновая лодка и шины автомобиля, которые он тоже повредил ножом. Соседи оценили ущерб на 160 тысяч рублей, а в полиции на хулигана завели уголовное дело.

Фото: Номер один