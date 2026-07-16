В Бурятии погасла «Искра»

Впервые за 95 лет истории СПК «Колхоз «Искра» в Мухоршибирском районе остановил посевную кампанию, сообщает республиканский Минсельхоз. По словам председателя СПК Сергея Болонева, потери после засухи 2024 года оставили хозяйство без выручки. Колхоз, по словам руководства, был взят новым председателем в 2022 году «без долгов, но и без денег», поэтому приходилось брать кредиты. Неполученная выручка из-за неурожая 2024 года усугубила ситуацию.При этом пайщики земли жалуются, что не получили от руководства чёткой отчётности и не видят антикризисного плана. После первого совещания с министерством сельского хозяйства Бурятии председатель должен был представить документы, но до второго собрания отчёта по-прежнему нет. Для расчёта с кредиторами предприятие уволило сотрудников и начало распродавать имущество. Из стада почти в 3 тысячи голов КРС осталось лишь около 100.Пайщики земли выражают претензии к руководству о непрозрачности движения доходов и расходов: куда ушли субсидии и выручка — непонятно. Техника продаётся, персонал уволен, а работникам не объяснили, по каким ценам и на каких условиях идёт реализация оставшегося имущества.«Готовность работать есть, но нет ресурсов. Комбайнёры, механики и животноводы готовы выходить в поле, но нет денег на топливо, семена и обслуживание техники», - говорят бывшие работники хозяйства.Министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев, присутствовавший на очередном собрании хозяйства, отметил серьёзность ситуации:«Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела СПК, ведь это прерогатива пайщиков. Также они должны решать все ключевые вопросы по руководству. Но мы обеспокоены судьбой предприятия, ведь «Искра» - это знаковое хозяйство республики. СПК каждый год исправно получало всю господдержку по животноводству. К примеру, за 2025 год хозяйство получило 20 млн. рублей по животноводству и растениеводству. Мы требуем от руководства СПК отчитаться за полученные государственные средства».Этой весной Минсельхоз Бурятии помог распродать зерно для погашения долгов другим хозяйствам региона.При этом получение субсидий на агротехнологические работы зависит от уровня деятельности: поддержка предоставляется хозяйствам, которые не снижают обороты и продолжают конкретные аграрные работы. Полное отсутствие производства лишило СПК «Колхоз «Искра» возможности в полном объёме претендовать на господдержку.Районное руководство получило поручение держать ситуацию на контроле и попытаться разобраться с причинами больших долгов, ведь массовые увольнения и отсутствие дохода у пайщиков и работников — прямая угроза благополучию сел Мухоршибирского района.Как отметили в Минсельхозе, проблема «Искры» — не только финансовая, но и административная: люди не видят ответов и чувствуют, что в их хозяйстве отсутствует управление в интересах пайщиков. Пока не появится прозрачный отчёт и реальный план восстановления, недоверие будет расти, а шансы на государственную поддержку падать.