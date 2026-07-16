Общество 16.07.2026 в 09:38
В Иркутской области участникам СВО будут выдавать бензин в приоритетном порядке
В регионе вводятся QR‑коды на получение топлива на АЗС
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области вводят систему QR‑кодов для оформления заправки. Как сообщают портал «Ирсити.ру» разработчики сейчас дорабатывают сервис, а в течение месяца запланировано его активное тестирование.
Инициатива реализуется по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — ранее он поручил Минцифры проработать возможность выдачи QR‑кодов как меру упорядочивания процесса на АЗС. Для получения доступа необходимо отсканировать код и пройти верификацию по телефону. Далее требуется указать данные автомобиля и параметры заказа топлива. Приложение формирует цифровой код для контролёра. Также сервис отображает количество машин в очереди и примерное время ожидания.
Тестирование системы проводится на одной из АЗС «КрайсНефти» в Иркутске. Разработчики планируют активное тестирование в течение месяца. Запуск полноценной системы возможен при ухудшении ситуации с топливом в регионе. Приоритетное право на обслуживание распространяется на незащищённые категории граждан. К ним отнесены инвалиды, ветераны СВО, женщины с детьми.
Ожидается, что электронная очередь поможет снизить нагрузку на дороги и уменьшить пробки.
Инициатива реализуется по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — ранее он поручил Минцифры проработать возможность выдачи QR‑кодов как меру упорядочивания процесса на АЗС. Для получения доступа необходимо отсканировать код и пройти верификацию по телефону. Далее требуется указать данные автомобиля и параметры заказа топлива. Приложение формирует цифровой код для контролёра. Также сервис отображает количество машин в очереди и примерное время ожидания.
Тестирование системы проводится на одной из АЗС «КрайсНефти» в Иркутске. Разработчики планируют активное тестирование в течение месяца. Запуск полноценной системы возможен при ухудшении ситуации с топливом в регионе. Приоритетное право на обслуживание распространяется на незащищённые категории граждан. К ним отнесены инвалиды, ветераны СВО, женщины с детьми.
Ожидается, что электронная очередь поможет снизить нагрузку на дороги и уменьшить пробки.
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