Общество 16.07.2026 в 10:50

Мэр Улан-Удэ о строительстве путепроводов: «Деньги уже выделили»

Возведение путепровода на Читинском переезде осложняет наличие ЛЭП
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ о строительстве путепроводов: «Деньги уже выделили»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в большом интервью объяснил детали будущего строительства путепроводов. Это очередной этап реализации мастер-плана столицы Бурятии.

– Деньги на них уже выделили. С путепроводом Стеклозавода нам всё понятно – горожане уже видели проект. На Читинском переезде мы готовы, но продолжаем технические переговоры с ПАО «Россети Сибирь» и РЖД. Там предстоит вынести линию электроснабжения 35 кВт. Для этих работ требуется отключение линии «Россетей» для нужд РЖД. Железнодорожники нас понимают, договорённость есть, однако РЖД ищет подходящие «окна» для проведения работ, – отметил Игорь Шутенков.


По словам мэра, сегодня мастер-план – ключевой драйвер развития Улан-Удэ.

– Первоначальная версия была на 63 миллиарда рублей, а в итоге мы вышли за 300 миллиардов – и федерация согласилась. А потом на уровне президента России Владимира Путина было принято решение не урезать финансирование мастер‑планов дальневосточных городов даже в столь непростое время. По крайней мере, на данном этапе, – подытожил мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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