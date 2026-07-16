Мэр Улан-Удэ о строительстве путепроводов: «Деньги уже выделили»

– Деньги на них уже выделили. С путепроводом Стеклозавода нам всё понятно – горожане уже видели проект. На Читинском переезде мы готовы, но продолжаем технические переговоры с ПАО «Россети Сибирь» и РЖД. Там предстоит вынести линию электроснабжения 35 кВт. Для этих работ требуется отключение линии «Россетей» для нужд РЖД. Железнодорожники нас понимают, договорённость есть, однако РЖД ищет подходящие «окна» для проведения работ, – отметил Игорь Шутенков.





– Первоначальная версия была на 63 миллиарда рублей, а в итоге мы вышли за 300 миллиардов – и федерация согласилась. А потом на уровне президента России Владимира Путина было принято решение не урезать финансирование мастер‑планов дальневосточных городов даже в столь непростое время. По крайней мере, на данном этапе, – подытожил мэр.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в большом интервью объяснил детали будущего строительства путепроводов. Это очередной этап реализации мастер-плана столицы Бурятии.По словам мэра, сегодня мастер-план – ключевой драйвер развития Улан-Удэ.