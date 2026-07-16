Общество 16.07.2026 в 10:30

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Движение по дороге Романовка — Багдарин по-прежнему затруднено
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Продолжающиеся ливни на севере Бурятии не дают оперативно восстановить движение по автодороге Романовка — Багдарин. Как сообщили в республиканском Минтрансе, сейчас в Баунтовском районе Бурятии введен режим повышенной готовности. Движение по дороге все еще затруднено

«По состоянию на 15 июля сложная обстановка сохраняется на участках 35–36, 87, 89–91, 93–97 и 99–100 км. В настоящее время для обеспечения проезда осуществляется перебазировка тяжелой техники с 51-го километра трассы», - рассказали в министерстве. 

Несмотря на плохую погоду подрядная организация уже выполнила значительный объем работ. Засыпаны грунтом промоины и ямы на участках: 34, 37, 45, 46, 49, 55–62, 59, 61, 62, 73, 74, 79, 80–85 км. Выполнена планировка проезжей части грейдером на 7–16, 35–45, 49–60, 70–74 км.

«На линии задействованы самосвалы, экскаватор, каток и автогрейдер. Ситуация находится на контроле правительства республики», - отметили в Минтрансе.


Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил задействовать для ремонта дороги резервные механизмы. На отсыпку проблемных участков скальным грунтом выделили средства из Дорожного фонда.

«Из-за обильных дождей, которые начались еще в мае, и прохождения большегрузного транспорта, несущая способность дорожного полотна снизилась. Аномально снежная зима также повлияла на переувлажнение грунтов», - говорил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Ранее ситуации на дороге взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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ремонт дороги

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