Общество 16.07.2026 в 10:30
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Движение по дороге Романовка — Багдарин по-прежнему затруднено
Текст: Андрей Константинов
Продолжающиеся ливни на севере Бурятии не дают оперативно восстановить движение по автодороге Романовка — Багдарин. Как сообщили в республиканском Минтрансе, сейчас в Баунтовском районе Бурятии введен режим повышенной готовности. Движение по дороге все еще затруднено
«По состоянию на 15 июля сложная обстановка сохраняется на участках 35–36, 87, 89–91, 93–97 и 99–100 км. В настоящее время для обеспечения проезда осуществляется перебазировка тяжелой техники с 51-го километра трассы», - рассказали в министерстве.
Несмотря на плохую погоду подрядная организация уже выполнила значительный объем работ. Засыпаны грунтом промоины и ямы на участках: 34, 37, 45, 46, 49, 55–62, 59, 61, 62, 73, 74, 79, 80–85 км. Выполнена планировка проезжей части грейдером на 7–16, 35–45, 49–60, 70–74 км.
Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил задействовать для ремонта дороги резервные механизмы. На отсыпку проблемных участков скальным грунтом выделили средства из Дорожного фонда.
«Из-за обильных дождей, которые начались еще в мае, и прохождения большегрузного транспорта, несущая способность дорожного полотна снизилась. Аномально снежная зима также повлияла на переувлажнение грунтов», - говорил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.
Ранее ситуации на дороге взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
«По состоянию на 15 июля сложная обстановка сохраняется на участках 35–36, 87, 89–91, 93–97 и 99–100 км. В настоящее время для обеспечения проезда осуществляется перебазировка тяжелой техники с 51-го километра трассы», - рассказали в министерстве.
Несмотря на плохую погоду подрядная организация уже выполнила значительный объем работ. Засыпаны грунтом промоины и ямы на участках: 34, 37, 45, 46, 49, 55–62, 59, 61, 62, 73, 74, 79, 80–85 км. Выполнена планировка проезжей части грейдером на 7–16, 35–45, 49–60, 70–74 км.
«На линии задействованы самосвалы, экскаватор, каток и автогрейдер. Ситуация находится на контроле правительства республики», - отметили в Минтрансе.
Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил задействовать для ремонта дороги резервные механизмы. На отсыпку проблемных участков скальным грунтом выделили средства из Дорожного фонда.
«Из-за обильных дождей, которые начались еще в мае, и прохождения большегрузного транспорта, несущая способность дорожного полотна снизилась. Аномально снежная зима также повлияла на переувлажнение грунтов», - говорил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.
Ранее ситуации на дороге взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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