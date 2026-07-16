В Бурятии золотодобытчик выплатил 1 млн рублей за травму рабочего

В Бурятии золотодобывающее предприятие выплатило работнику 1 млн рублей компенсации морального вреда. Мужчина получил ее за травму полученную на производстве

Как сообщили в службе судебных приставов, инцидент произошел с электрогазосварщиком одного из местных рудников во время работы. Мужчина упал с трехметровой высоты и получил тяжелые травмы. Суд признал вину работодателя и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Исполнительный документ был передан в службу судебных приставов республики для принудительного взыскания.

Однако предприятие в добровольный срок выплатило компенсацию морального вреда. Вся сумма была перечислена на счет пострадавшего.

Фото: нейросеть