В Бурятии исчезла дорога между двумя районами

Продолжающиеся ливни на севере Бурятии окончательно добивают автодорогу Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Как сообщили в республиканской прокуратуре, сейчас там размыты участки на 190–240 км, а также с 221 по 224 км.





«На территории муниципального района введен режим повышенной готовности. Работа дорожной техники невозможна из-за продолжающихся осадков. Проезд закрыт», - сообщили в надзорном ведомстве.





Прокуратура также обнародовала фото с места событий. На них видно, что местами дорога просто перестала существовать.





Напомним, режим повышенной готовности также введен в Баунтовском районе. Там дожди размыли дорогу Романовка — Багдарин.





Фото: прокуратура Бурятии