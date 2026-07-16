Общество 16.07.2026 в 12:35
В Бурятии исчезла дорога между двумя районами
Дожди фактически уничтожили целые участки трассы Северобайкальск – Таксимо
Текст: Андрей Константинов
Продолжающиеся ливни на севере Бурятии окончательно добивают автодорогу Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Как сообщили в республиканской прокуратуре, сейчас там размыты участки на 190–240 км, а также с 221 по 224 км.
«На территории муниципального района введен режим повышенной готовности. Работа дорожной техники невозможна из-за продолжающихся осадков. Проезд закрыт», - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура также обнародовала фото с места событий. На них видно, что местами дорога просто перестала существовать.
Напомним, режим повышенной готовности также введен в Баунтовском районе. Там дожди размыли дорогу Романовка — Багдарин.
Фото: прокуратура Бурятии
Тегидорога