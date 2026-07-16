Жителю Улан-Удэ ограничили свободу за «липовые» права

Житель Улан-Удэ купил права в интернете и предъявил «липу» гаишникам при проверке документов. На мужчину завели уголовное дело и приговорили к ограничению свободы.

- Судом установлено, что в декабре 2025 года горожанин приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение у неустановленного лица за 70 тысяч рублей. В марте 2026 года во время поездки в г. Улан-Удэ был остановлен сотрудниками ГИБДД и при проверке документов предъявил им удостоверение. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре республики.

Фото: Номер один