В поселке Бурятии пьяный мотоциклист удирал от наряда росгвардейцев

Накануне в Тарбагатайском районе Бурятии у сотрудников Росгвардии выдался вечер в стиле известного всем фильма «Форсаж». Правоохранителям пришлось догонять удирающего от них пьяного мотоциклиста, поездка для которого оказалась короткой, но запоминающейся.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, мужчина рассекал по поселку без шлема и номеров, чем и привлек к себе внимание. Заметив к себе интерес экипажа вневедомственной охраны, гонщик решил удрать и дал по газам. Однако после блокировки автомобилем росгвардейцев, нарушитель был вынужден сдаться. Нетрезвого мужчину, ранее уже привлекавшегося за аналогичные подвиги, сдали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: нейросеть