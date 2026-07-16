Общество 16.07.2026 в 12:56
На Ольхоне проведут испытания беспилотников
Из-за этого часть острова закроют на три дня
Текст: Иван Иванов
В Прибайкальском нацпарке с 19 по 22 июля пройдут испытания беспилотных аппаратов, безэкипажных катеров, наземных патрульных дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Они охватят часть острова Ольхон и акватории пролива Малое Море.
Как сообщает портал «Ирк.ru», тестирования станут этапом программы Минприроды России по роботизации природоохранного комплекса страны. В работах примут участие государственные инспекторы и специалисты заповедной системы России, которые проверят возможности устройств для мониторинга труднодоступных участков, контроля акватории, гидрографических работ, автономного патрулирования, передачи данных, поисково‑спасательных операций и применения средств радиоэлектронной борьбы для защиты экосистемы Байкала.
Напомним, Иркутская область вошла в число семи пилотных регионов по внедрению инновационных технологий на особо охраняемых территориях в рамках поручений президента. Цель проекта — повысить эффективность госуправления в сфере природопользования. Применение спецсредств позволит создать защищённый периметр над заповедниками и предотвратить незаконное проникновение коммерческих и частных беспилотников, способных нарушать покой животных и провоцировать пожары. По итогам испытаний подготовят аналитический отчёт о возможностях интеграции технологий в повседневную работу.
Как сообщает портал «Ирк.ru», тестирования станут этапом программы Минприроды России по роботизации природоохранного комплекса страны. В работах примут участие государственные инспекторы и специалисты заповедной системы России, которые проверят возможности устройств для мониторинга труднодоступных участков, контроля акватории, гидрографических работ, автономного патрулирования, передачи данных, поисково‑спасательных операций и применения средств радиоэлектронной борьбы для защиты экосистемы Байкала.
Напомним, Иркутская область вошла в число семи пилотных регионов по внедрению инновационных технологий на особо охраняемых территориях в рамках поручений президента. Цель проекта — повысить эффективность госуправления в сфере природопользования. Применение спецсредств позволит создать защищённый периметр над заповедниками и предотвратить незаконное проникновение коммерческих и частных беспилотников, способных нарушать покой животных и провоцировать пожары. По итогам испытаний подготовят аналитический отчёт о возможностях интеграции технологий в повседневную работу.
Тегииркутская область