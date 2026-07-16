Происшествия 16.07.2026 в 13:19

В Бурятии вездеход насмерть задавил студентку из Иркутска

Девушка проходила практику в геологоразведке
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вездеход насмерть задавил студентку из Иркутска

В Закаменском районе Бурятии пьяная работница геологоразведочного предприятия насмерть задавила студентку практикантку из Иркутска. Нетрезвая женщина залезла в кабину вездехода и по неосторожности наехала на девушку. Женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, подозреваемая работает в коммерческой организации, занимающейся поиском полезных ископаемых на Купчинском геологоразведочном участке в Закаменском районе.

- На лето к ним для прохождения практики прибыли студенты из учебных заведений разных регионов. В ночь на 15 июля 2026 года работники организации вместе со студентами на гусеничном вездеходе покинули базу, расположились неподалеку и стали распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась в кабину вездехода, запустила двигатель и, ошибочно включив первую передачу вместо задней, наехала на 22-летнюю студентку из Иркутской области. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следственном комитете республики.

Фото: СК РБ

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