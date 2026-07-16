Общество 16.07.2026 в 13:46

Чуткий таксист спас бабушку от развода мошенников и потери денег

Женщина спасала внучку от уголовного дела
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Текст: КП-Иркутск
Чуткий таксист спас бабушку от развода мошенников и потери денег

В Ангарске бдительный таксист предотвратил мошенничество в отношении пожилой женщины, сообщают в КП-Иркутск. В службу такси поступил заказ на междугороднюю перевозку посылки из Ангарска в Иркутский район.

Заказчица пояснила, что пассажир не поедет, и внесла предоплату. Прибыв по адресу, водитель забрал сумку у взволнованной пенсионерки, которая молчала и выглядела испуганной.

Уже в пути у таксиста возникли сомнения. Он вспомнил о схемах мошенников, когда жертвами становятся пожилые люди, а курьеров используют как соучастников. Попытался перезвонить заказчице - безуспешно, линия была постоянно занята. Тогда он решил вернуться обратно и выяснить всё на месте.

- Сначала я не придал значения её словам, но что-то меня насторожило. Она говорила, что передаёт деньги внучке, которая попала в беду, но голос был слишком спокойным, а история звучала неубедительно. Я проверил номер, с которого якобы звонила дочь, - он оказался зарегистрирован в Казахстане. Я понял, что это мошенничество, - поделился таксист.

Вернувшись к пенсионерке, он выяснил, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что внучка стала виновницей ДТП и срочно нужны деньги.

Испуганная женщина собрала более 100 тысяч рублей и передала их курьеру, которым оказался таксист. Водитель настоял, чтобы бабушка сама позвонила внучке. Девушка ответила сразу, была на работе и чувствовала себя прекрасно.

Таксист вернул деньги и подробно объяснил пенсионерке, как действуют мошенники, посоветовав не верить звонкам от незнакомцев и сразу перепроверять любую тревожную информацию. 

После этого он обратился в полицию. Завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество. Водителя планируют поощрить.

Полиция напоминает: не доверяйте звонкам с просьбой о срочной помощи - всегда перезванивайте близким и не передавайте деньги незнакомцам.

Фото: 

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