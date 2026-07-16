Происшествия 16.07.2026 в 14:54

Напавшему на гинеколога жителю Улан-Удэ запретили ходить в поликлинику

Такую меру пресечения избрал суд
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Текст: Андрей Константинов
Напавшему на гинеколога жителю Улан-Удэ запретили ходить в поликлинику
Фото: скриншот видео
Советский районный суд Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении мужчины, который стал фигурантом уголовного дела о нападении на врача. По ходатайству следствия им стал запрет определенных действий, в том числе, запрет посещать здание поликлиники по вопросам, не связанным со здоровьем.

«Следствие предъявляет мужчине обвинение в том, что 10 июля, находясь в городской поликлинике, тот требовал у врача немедленно выдать направление на операцию его супруге. При этом обвиняемый перекрыл врачу выход из кабинета, удерживал против воли, толкал руками, причинил врачу физическую боль, нравственные страдания, нанес телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас горожанину инкриминируют ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы с применением насилия». Однако впоследствии квалификация его действий еще может быть изменена.

Напомним, конфликт между семейной парой и врачом-гинекологом случился в городской поликлинике №1. Сообщалось, что в его ходе мужчина толкнул медика, от чего та ударилась головой об стену и получила травму. После огласке данного случая в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело. Происшествие взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

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