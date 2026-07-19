Согласно тибетской и монгольской астрологии, раз в год, в самый разгар лета, наступает период, когда принято воздерживаться от купания в природных водоемах. Он называется Пагшаг, и в этом году длился с 9 по 15 июля, как раз в разгар купального сезона короткого бурятского лета. Корреспондент «Номер один» разобрался, что это за традиция и откуда она взялась.«Пагшаг» (бур. Хоротай гахайн хоног - Дни ядовитой свиньи), или «Дурпаг» (бур. Хээрын гахай хоног - Дни кладбищенских свиней) - особые дни в срединном месяце лета. Расчеты по тибетскому и монгольскому календарям могут немного отличаться, но суть остается неизменной.Согласно традиции, в эти дни вода становится вредоносной, поэтому буряты издавна избегали водолечения, купания и вообще всех действий, связанных с водой.- Согласно легенде, кладбищенские свиньи (дурпаг) обитают у дерева Джамбубрикша (Сизигиум) в великом океане на южной стороне Джамбудвипы. Раз в год эти свиньи начинают спариваться – это происходит в течение семи дней. Первые три дня они забираются на дерево, один день проводят на его вершине и три дня спускаются. Все это время от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет плоды дерева, и те падают в океан, отравляя воду. Через океан яд попадает в подземные воды, а испарения превращаются в дождь, который отравляет травы и другие водоемы, - рассказывал проректор Буддийского университета багша Жаргал Дугданов.Помимо народной легенды, у периода Пагшаг есть и астрологическое объяснение.- В астрологии говорится, что существуют различные внешние изменения, основанные на движении звезд и планет, упадке и развитии стихий, и они также связаны с семью днями Пагшаг. В этот летний период, когда солнце движется на север, его лучи становятся жгучими и грубыми, что вредит растительности. Они растапливают загрязнения, накопленные за зиму, весну и осень в горах, которые стекают в реки и озера, а испарившиеся частицы собираются в тучи и затем выпадают дождем. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму. По этой причине в такие дни традиционно избегают водолечения, купания и сбора трав, - комментирует пресс-служба Иволгинского дацана.С астрономической точки зрения этот период начинается примерно через 12 дней после летнего солнцестояния. Но, как гласит поговорка, после дождя бывает радуга, и уже 17 июля начнется более благоприятный период - как раз для лечебных и оздоровительных мероприятий.- Пагшаг приходится на средний летний месяц коня. Солнечная энергия максимально прогревает землю и воздух, из-за чего начинают проявляться негативные виды энергий от земли и растительности - они отравляют воду и флору. Дни Пагшаг даже сравнивают с нашествием огромного стада свиней, которое вытаптывает, уничтожает и съедает все на своем пути. Вода в природных водоемах, а также плоды, фрукты, ягоды и орехи, собранные в эти дни, считаются вредоносными. Поэтому буддийские астрологи не рекомендуют купаться, принимать ванны в источниках, собирать урожай и лекарственное сырье, делать заготовки впрок в этот период, иначе, по поверьям, можно получить ощутимый энергетический вред, - вторит пресс-службе Иволгинского дацана главный настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама.Настоятель также предупреждает: вода в эти дни ослабляет иммунитет, и человек, искупавшийся в период Пагшаг, будет, по поверью, чаще болеть в течение года, а имеющиеся хронические заболевания могут обостриться.- Даже выпавшие осадки, дождь могут быть разносчиками инфекции. Крайне противопоказано промывать глаза в источниках и других природных водоемах. Собранный в эти дни урожай тоже способен спровоцировать болезни и сократить продолжительность жизни. Плохого качества будут любые заготовки: настойки, выжимки, экстракты, молочная продукция и так далее - все, что изготовлено из растительного сырья, собранного в дни Пагшаг, или замешано на воде в этот период, несет большой отрицательный заряд энергии. Именно на эти дни приходится и большинство несчастных случаев. По традиции, в этот период соблюдают пост, проводят лечебные голодания, затворы и прочие буддийские практики, - заключает Еши Намжил лама.Но, как уточнил священнослужитель, запрет касается только открытых природных водоемов, а вот воду из-под крана городской сети это не затрагивает: принимать душ, мыться в ванной и купаться в бассейне можно без вреда для здоровья в любое время, включая дни Пагшаг.Своими наблюдениями об особенностях местного туризма на озере Гусиное незадолго до начала Пагшаг поделилась известный блогер Мэдэгма Базарова.- Вчера случайно попала на берег Гусиного озера, младшего брата могучего Байкала. Лучше бы мимо проехала: тяжко смотреть на все это. С давних пор праздное времяпровождение не про меня - сразу включается юрист, буддист, да и просто здравомыслящий человек. А в последние два года еще и эмчи - консультант по тибетской медицине, - написала она у себя в блоге.Блогер отметила, что налицо нарушения норм земельного, водного, экологического, налогового, санитарного и градостроительного законодательства.- Вижу на береговой полосе множество турбаз и гостевых домов разного калибра, в общем, весь набор архитектурно-строительного беспредела. Скопище автомобилей, туалеты под кустиками и мусор, валяющийся везде. Сточные воды от незаконных строений, возведенных на береговой полосе, стекают прямо в озеро. Антисанитария сотого уровня. Люди, видимо, не слышали про Байкальскую природную территорию, - комментирует увиденное Мэдэгма Базарова.С точки зрения буддизма, по словам блогера, все происходящее на озере – это грубое вторжение в миры хозяев воды, нагов или луу.- Шум, гам, катание на моторных катамаранах, алкогольные возлияния в круглосуточном режиме. Разъяренные обитатели вод забирают драгоценные человеческие жизни - статистика по утонувшим людям весьма печальна, - добавляет Мэдэгма Базарова.Как будущий эмчи, женщина напомнила: купание без меры, долгое пребывание под солнечными лучами, поедание сырой и испорченной еды – это прямой путь к болезням холода и жара, кишечным инфекциям, включая пищевые интоксикации и ротавирус.- Наши предки были в разы умнее своих потомков: ни в каких водоемах не купались и сохранили их кристально чистыми, потому что знали: проклятия нагов оборачиваются тяжелыми кармическими болезнями на несколько жизней вперед. И не стоит забывать, что с 9 по 15 июля 2026 года наступает Пагшаг - Дни ядовитой свиньи, когда все водоемы становятся ядовитыми. Кстати, многие думают: раз не пьют, не курят, не мусорят и тихо себя ведут на берегах морей, озер и рек, гнев нагов их не коснется. Не обольщайтесь: достается всем одинаково, а особенно тяжело приходится тем, кто знает да помалкивает, знает да не верит. Проверено на себе. Лето - пора отпусков и отдыха. Желаю провести его плодотворно, а не в праздном безделье и потакании ненасытным желаниям. Берегите себя и окружающий мир, - резюмирует блогер.Стоит вспомнить, что в прошлом году в период Пагшаг в Бурятии утонуло рекордное количество людей: пятеро взрослых и двое детей. Возможно, именно поэтому традиция беречься от воды в эти дни существует не просто как суеверие: статистика говорит сама за себя. А с 17 июля, по поверьям, начнется, наоборот, благоприятный период для всех водных процедур, так что купальный сезон в Бурятии продолжится.