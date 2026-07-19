В Хоронхое появились иконы особо почитаемых в регионе святых

В храме святителя Николая Мирликийского произошло важное для общины событие: в церковном убранстве появились два новых писаных образа – иконы святителя Иннокентия Иркутского и преподобного Варлаама Чикойского.

Иконы созданы в соответствии с устоявшимися канонами иконописи: мастера скрупулёзно работали над ликами, бережно сохраняя традиции церковного искусства. Значение этих образов выходит далеко за рамки декоративного украшения храма. Святитель Иннокентий Иркутский издавна считается просветителем и небесным покровителем Сибири, а жизнь преподобного Варлаама Чикойского неразрывно связана с историей Забайкалья – он почитается как подвижник, чей духовный путь стал частью местного наследия. Теперь у прихожан есть возможность обращаться с молитвами к святым, особенно близким жителям региона.

По словам настоятеля храма, иеромонаха Ефрема, появление новых икон стало реальностью благодаря отзывчивости прихожан и помощи благотворителей.

– Каждая икона – это не только произведение церковного искусства, но и молитвенное предстательство святого за наш приход. Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в благоукрашение дома Божия, – подчеркнул он.

Параллельно с духовным обогащением прихода ведутся и практические работы по сохранению храма. В ближайшее время стартует обшивка фундамента: для этого уже закуплено нужное количество плитки. Такая отделка – важная мера защиты здания: она убережёт основание от разрушительного воздействия влаги и резких перепадов температуры, тем самым существенно продлив срок службы храма.