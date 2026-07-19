Общество 19.07.2026 в 11:25

В Хоронхое появились иконы особо почитаемых в регионе святых

Новые образы стали не только украшением храма, но и духовной опорой для прихожан
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Хоронхое появились иконы особо почитаемых в регионе святых
Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

В храме святителя Николая Мирликийского произошло важное для общины событие: в церковном убранстве появились два новых писаных образа – иконы святителя Иннокентия Иркутского и преподобного Варлаама Чикойского.

Иконы созданы в соответствии с устоявшимися канонами иконописи: мастера скрупулёзно работали над ликами, бережно сохраняя традиции церковного искусства. Значение этих образов выходит далеко за рамки декоративного украшения храма. Святитель Иннокентий Иркутский издавна считается просветителем и небесным покровителем Сибири, а жизнь преподобного Варлаама Чикойского неразрывно связана с историей Забайкалья – он почитается как подвижник, чей духовный путь стал частью местного наследия. Теперь у прихожан есть возможность обращаться с молитвами к святым, особенно близким жителям региона.

По словам настоятеля храма, иеромонаха Ефрема, появление новых икон стало реальностью благодаря отзывчивости прихожан и помощи благотворителей.

– Каждая икона – это не только произведение церковного искусства, но и молитвенное предстательство святого за наш приход. Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в благоукрашение дома Божия, – подчеркнул он.

Параллельно с духовным обогащением прихода ведутся и практические работы по сохранению храма. В ближайшее время стартует обшивка фундамента: для этого уже закуплено нужное количество плитки. Такая отделка – важная мера защиты здания: она убережёт основание от разрушительного воздействия влаги и резких перепадов температуры, тем самым существенно продлив срок службы храма.

Теги
религия

Все новости

В Улан‑Удэ женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП
19.07.2026 в 11:35
В Хоронхое появились иконы особо почитаемых в регионе святых
19.07.2026 в 11:25
Прокурора Бурятии переводят в Приморский край
19.07.2026 в 11:17
Обычная готовка обернулась пожаром в Улан-Удэ
19.07.2026 в 11:05
В Улан-Удэ бюрократы едва не оставили горожан без тепла
19.07.2026 в 08:00
Дни ядовитой свиньи
19.07.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 июля
19.07.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 19 июля
19.07.2026 в 06:02
В Бурятии найдены пропавшие подростки
18.07.2026 в 17:24
Аварию с пятью пострадавшими в Бурятии устроил 15-летний мотоциклист
18.07.2026 в 17:11
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Улан-Удэ бюрократы едва не оставили горожан без тепла
Жильцы нескольких домов больше десятилетия живут с постоянной угрозой коммунальных аварий
19.07.2026 в 08:00
Дни ядовитой свиньи
Почему раз в год буряты неделю обходят стороной водоемы
19.07.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 июля
Астрологические советы для всех знаков зодиака
19.07.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 19 июля
пятый лунный день
19.07.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru