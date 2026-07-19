Японские туристы прибыли первым рейсом в пустыню Гоби

Аэропорт «Гурвансайхан» в аймаке Умнуговь (пустыня Гоби) успешно принял первый международный рейс из города Мацумото (Япония). Несмотря на сложные погодные условия в районе сомона Даланзадгад вечером 18 июля, авиакомпания «Хунну Эйр» успешно выполнила перелет. На борту лайнера в регион Гоби прибыли более 80 японских туристов.

Как сообщает портал «Монцамэ», открытие международного авиасообщения через аэропорт «Гурвансайхан» позволит аймаку напрямую принимать иностранных гостей. Это станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона, расширит его транспортную доступность и создаст основу для увеличения количества международных рейсов в будущем.

Монголия все активнее делает ставку на привлечение состоятельных иностранных туристов – прежде всего из дружественных стран: Южной Кореи, Японии и государств ЕС.