Зурхай на воскресенье, 19 июля

День Дашинима - благоприятный день.Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи, скота, читать священные тексты, заниматься добродетельными делами, делать посвящения, освящать реликвии, почитать божеств, совершать прочие умиротворяющие действия.Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один