Общество 19.07.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 19 июля

пятый лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 19 июля
День Дашинима - благоприятный день.

Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи, скота, читать священные тексты, заниматься добродетельными делами, делать посвящения, освящать реликвии, почитать божеств, совершать прочие умиротворяющие действия.

Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.

Стрижка волос: к богатству.

Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

В Бурятии найдены пропавшие подростки
18.07.2026 в 17:24
Аварию с пятью пострадавшими в Бурятии устроил 15-летний мотоциклист
18.07.2026 в 17:11
Житель Бурятии умер после удара топором по голове
18.07.2026 в 17:02
Модно жить в Бурятии
18.07.2026 в 14:00
Проект строительства газопровода через Бурятию столкнулся с проблемами
18.07.2026 в 12:29
В Бурятии полиция объявила в розыск двух подростков
18.07.2026 в 12:24
В Монголии выросли цены на бензин
18.07.2026 в 10:40
В Бурятии ущерб от мошенников перевалил за 200 миллионов
18.07.2026 в 10:33
В Госдуме призвали разблокировать Telegram
18.07.2026 в 10:26
В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар
18.07.2026 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 июля
Астрологические советы для всех знаков зодиака
19.07.2026 в 06:02
Модно жить в Бурятии
Поколение зумеров все чаще выбирает родные места вместо мегаполисов
18.07.2026 в 14:00
В Монголии выросли цены на бензин
Стоимость литра топлива поднялась на 250 тугриков
18.07.2026 в 10:40
В Бурятии ущерб от мошенников перевалил за 200 миллионов
За неделю жилуки обманули еще 19 жителей республики
18.07.2026 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru