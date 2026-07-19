Общество 19.07.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 19 июля
пятый лунный день
Текст: Алена Викулина
День Дашинима - благоприятный день.
Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи, скота, читать священные тексты, заниматься добродетельными делами, делать посвящения, освящать реликвии, почитать божеств, совершать прочие умиротворяющие действия.
Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи, скота, читать священные тексты, заниматься добродетельными делами, делать посвящения, освящать реликвии, почитать божеств, совершать прочие умиротворяющие действия.
Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
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