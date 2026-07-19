Обычная готовка обернулась пожаром в Улан-Удэ

Серьезный пожар произошел в жилом доме на улице Забайкальской. Эпицентром возгорания стала одна из комнат, расположенных на третьем этаже. К моменту передачи сигнала в экстренные службы жильцы самостоятельно покинули помещения.

Из-за высокой температуры и обилия дыма третий этаж оказался полностью заволочен гарью. Для борьбы с огнем привлекался усиленный расчет: на месте работали 27 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Несмотря на оперативность пожарных, интерьер комнаты выгорел основательно, а общий коридор покрылся толстым слоем сажи.

В результате инцидента травмы получил 22-летний хозяин жилья. Медики диагностировали у него термические ожоги шеи и кистей рук.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности во время приготовления пищи. Молодой человек разогревал масло на электроплите, оно перекалилось и воспламенилось. Попытка потушить горящую сковороду водой привела к резкой вспышке, после чего пламя моментально перекинулось на оконный текстиль и мебель.