Происшествия 19.07.2026 в 11:05

Обычная готовка обернулась пожаром в Улан-Удэ

Причиной ЧП стал перекал масла – попытка залить пламя водой лишь усилила возгорание
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Текст: Макар Захаров
Обычная готовка обернулась пожаром в Улан-Удэ
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Серьезный пожар произошел в жилом доме на улице Забайкальской. Эпицентром возгорания стала одна из комнат, расположенных на третьем этаже. К моменту передачи сигнала в экстренные службы жильцы самостоятельно покинули помещения.

Из-за высокой температуры и обилия дыма третий этаж оказался полностью заволочен гарью. Для борьбы с огнем привлекался усиленный расчет: на месте работали 27 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Несмотря на оперативность пожарных, интерьер комнаты выгорел основательно, а общий коридор покрылся толстым слоем сажи.

В результате инцидента травмы получил 22-летний хозяин жилья. Медики диагностировали у него термические ожоги шеи и кистей рук.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности во время приготовления пищи. Молодой человек разогревал масло на электроплите, оно перекалилось и воспламенилось. Попытка потушить горящую сковороду водой привела к резкой вспышке, после чего пламя моментально перекинулось на оконный текстиль и мебель.

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