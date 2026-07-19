Происшествия 19.07.2026 в 11:35

В Улан‑Удэ женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП

Известно, что пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте
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Текст: Макар Захаров
В Улан‑Удэ женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП
Фото «Номер один»

В Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 37-летняя женщина и ее двухлетний ребенок.

По предварительным данным УГИБДД республики, водитель автомобиля «Toyota Passо» совершил наезд на пешеходов. Установлено, что женщина с ребенком пересекали проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии оба получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего: устанавливают детали маневра, скорость движения автомобиля и иные значимые факторы.

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