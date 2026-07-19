Общество 19.07.2026 в 08:00
В Улан-Удэ бюрократы едва не оставили горожан без тепла
Жильцы нескольких домов больше десятилетия живут с постоянной угрозой коммунальных аварий
Текст: Станислав Сергеев
Жители домов № 63, 65, 67 и 68 на улице Бограда в Улан-Удэ больше десятилетия живут с постоянной угрозой коммунальных аварий. В их подвалах регулярно случаются порывы, горячая вода то появляется, то исчезает, а теплотрасса под землей медленно, но верно разрушается. Кто должен чинить трубы - муниципалитет, энергетики или кто-то еще, выясняли в суде. Прокуратура встала на сторону жильцов и заставила городские власти провести капитальный ремонт. Однако проблема эта возникла не вчера: «Номер один» писал о бедственном положении жителей Южного микрорайона еще 11 лет назад, и с тех пор ситуация кардинально не изменилась.
Как это начиналось
Еще в 2015 году «Номер один» рассказывал про тепловые сети, которые никто не хочет брать на баланс, постоянные аварии и перебои с теплом, провалы грунта над изношенными трубами.
- Там много провалов, промоин, которые парят. Уже были два случая провала людей под землю из-за утечки горячей воды и образования пустот под землей в результате размыва грунта. Так, в 2012 году на глубину 1,5 метра провалился житель дома № 61, в 2013 году точно так же упал еще один житель того же дома, - рассказывала тогда «Номер один» жительница микрорайона Татьяна Низовцева.
В 2006 году тепловые сети перестали принадлежать близлежащей исправительной колонии № 2, которая раньше отапливала этот микрорайон. С тех пор они стали бесхозными. В 2006 году ОАО «ТГК-14» заключило договор с ФКУ ИК-2 на подачу тепловой энергии, но на баланс себе сети не брало. Ремонтировать их тоже не торопилось. Жители возмущались: они платят за тепло по тем же тарифам, что и все улан-удэнцы, но качество услуг оставляет желать лучшего.
Тогда, в 2015 году, жители требовали от администрации города взять сети в собственность и передать их в аренду ТГК-14, чтобы заставить энергетиков ремонтировать трубы. «Мы не против платить за услугу, но только если есть достойное качество этих услуг и все делается на законных основаниях», - говорили они.
11 лет спустя
Прошло более десяти лет. Как показала проверка прокуратуры Октябрьского района, участок теплотрассы от тепловой камеры ТК-1 до многоквартирных домов на улице Бограда находится в аварийном состоянии. Трубы проложены еще в 1981 году - им уже более 40 лет - и с тех пор капитально не ремонтировались.
Ситуация осложняется тем, что этот участок сети фактически так и остался практически «ничейным». Формально он принадлежит городу: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, правообладателем объекта является муниципальное образование «городской округ «Город Улан-Удэ». Однако управление и распоряжение этим имуществом осуществляет комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Между комитетом и ПАО «ТГК-14» был заключен договор аренды имущественного комплекса от 12 сентября 2017 года № 370/АИК-02. По этому договору теплосети передавались энергетикам во временное владение и пользование с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года. Согласно пункту 5.1 договора, обязанность по капитальному ремонту и реконструкции арендованного имущества возлагалась на арендатора, то есть на ТГК-14. Но конкретно этот участок теплотрассы в перечень имущества по договору аренды включен не был. Дополнительным соглашением к договору его исключили из перечня арендованного имущества, и обязанность по капремонту фактически повисла в воздухе.
Более того, распоряжением администрации Улан-Удэ от 2022 года ПАО «ТГК-14» было определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйной тепловой сети - той самой теплотрассы от ТК-1 до домов на Бограда. Однако статус «бесхозяйной» не означал, что кто-то обязан проводить капитальный ремонт, речь шла лишь о текущем обслуживании и устранении аварий.
Акт обследования
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» провели осмотр тепловой сети и составили подробный акт. Картина оказалась удручающей.
На участке требовалась реконструкция самой тепловой камеры ТК-1 с увеличением размеров и установкой дополнительных люков для обеспечения нормального доступа к оборудованию. Запорная арматура на домах № 61, 62, 66, 67, 68 (четыре задвижки на каждом доме диаметром 100 мм) требовала полной замены. Аналогичная ситуация - с арматурой на домах № 63 и 65 (задвижки диаметром 80 и 150 мм). Входящий от котельной трубопровод (диаметром 200 мм, 200 мм, 100 мм и 100 мм на разных нитках) имел очаги поверхностной коррозии, что говорило о постепенном разрушении металла. Трубопровод холодного водоснабжения в тепловой камере и каналах теплотрассы также был поражен интенсивной коррозией.
На домах № 63 и 65 трубопроводы (диаметром 50 мм на всех четырех нитках) подверглись обширной интенсивной коррозии, теплоизоляция была нарушена практически полностью. Строительные конструкции канала частично разрушились. Кроме того, выявлен зауженный проход сечения трубопровода, который влиял на гидравлический режим и ухудшал качество теплоснабжения. Для нормальной работы сети требовался монтаж новой тепловой камеры с установкой запорной арматуры, позволяющей раздельно отключать участки теплотрассы при авариях или плановых ремонтах.
Аварии на этом участке происходят регулярно. Согласно информации ТГК-14, за истекший период 2023 года перерывы подачи горячего водоснабжения по домам № 62, 66, 67, 68 уже происходили: 26 июня с 09:00 до 10:30 - для устранения утечки, 17 июля с 09:10 до 10:40 - для устранения свища от ТК-3 до здания № 65 на Бограда. Каждый такой случай - это сотни жителей без горячей воды и возможность более серьезной аварии с отключением всего района.
Кто хозяин, тот и ремонтирует
Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, то есть всех жителей, которые пользуются этой теплотрассой, но не могут самостоятельно защитить свои права. Ответчиком выступил комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Судья в решении от 1 сентября 2023 года указала на несколько ключевых моментов. Во-первых, именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Поскольку договор аренды не включал спорный участок, а дополнительное соглашение исключило его из перечня арендованного имущества, обязанность по капремонту лежала на собственнике - муниципальном образовании. Во-вторых, к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
В-третьих, организация эксплуатации тепловых энергоустановок включает содержание их в работоспособном состоянии, своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции. Правила требуют поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, своевременно проводить осмотры и ремонты, восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозийное покрытие.
Представитель комитета в судебном заседании не возражал против иска, пояснив, что работы по устранению нарушений проводятся. Представитель ПАО «ТГК-14» поддержал требования прокурора, подтвердив, что арендатор за свой счет выполняет текущий ремонт, а капитальный - удел собственника.
Прокурор в своем иске подчеркнул, что несоблюдение и неисполнение норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства со стороны комитета может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, права на неограничение в предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению.
Срок - шесть месяцев
Суд обязал комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ провести капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до многоквартирного дома № 63 на улице Бограда в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Срок был установлен с учетом объема и сложности необходимых работ: замены труб, арматуры, восстановления тепловой камеры, ремонт канала.
Решение суда вступило в законную силу. Однако исполнение таких решений - всегда вопрос времени и контроля. Главное, что теперь трубы обрели хозяина и городским властям пришлось вспомнить о своей прямой обязанности. Удалось ли провести ремонт - вопрос открытый. Но путь к нему занял больше десятилетия: от публикации «Номер один» в 2015 году до судебного решения в 2023-м и апелляционного определения в 2026-м.
Жители Южного микрорайона ждали ремонта более 15 лет. И даже теперь, после всех судов, вопрос остается открытым.
Как это начиналось
Еще в 2015 году «Номер один» рассказывал про тепловые сети, которые никто не хочет брать на баланс, постоянные аварии и перебои с теплом, провалы грунта над изношенными трубами.
- Там много провалов, промоин, которые парят. Уже были два случая провала людей под землю из-за утечки горячей воды и образования пустот под землей в результате размыва грунта. Так, в 2012 году на глубину 1,5 метра провалился житель дома № 61, в 2013 году точно так же упал еще один житель того же дома, - рассказывала тогда «Номер один» жительница микрорайона Татьяна Низовцева.
В 2006 году тепловые сети перестали принадлежать близлежащей исправительной колонии № 2, которая раньше отапливала этот микрорайон. С тех пор они стали бесхозными. В 2006 году ОАО «ТГК-14» заключило договор с ФКУ ИК-2 на подачу тепловой энергии, но на баланс себе сети не брало. Ремонтировать их тоже не торопилось. Жители возмущались: они платят за тепло по тем же тарифам, что и все улан-удэнцы, но качество услуг оставляет желать лучшего.
Тогда, в 2015 году, жители требовали от администрации города взять сети в собственность и передать их в аренду ТГК-14, чтобы заставить энергетиков ремонтировать трубы. «Мы не против платить за услугу, но только если есть достойное качество этих услуг и все делается на законных основаниях», - говорили они.
11 лет спустя
Прошло более десяти лет. Как показала проверка прокуратуры Октябрьского района, участок теплотрассы от тепловой камеры ТК-1 до многоквартирных домов на улице Бограда находится в аварийном состоянии. Трубы проложены еще в 1981 году - им уже более 40 лет - и с тех пор капитально не ремонтировались.
Ситуация осложняется тем, что этот участок сети фактически так и остался практически «ничейным». Формально он принадлежит городу: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, правообладателем объекта является муниципальное образование «городской округ «Город Улан-Удэ». Однако управление и распоряжение этим имуществом осуществляет комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Между комитетом и ПАО «ТГК-14» был заключен договор аренды имущественного комплекса от 12 сентября 2017 года № 370/АИК-02. По этому договору теплосети передавались энергетикам во временное владение и пользование с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года. Согласно пункту 5.1 договора, обязанность по капитальному ремонту и реконструкции арендованного имущества возлагалась на арендатора, то есть на ТГК-14. Но конкретно этот участок теплотрассы в перечень имущества по договору аренды включен не был. Дополнительным соглашением к договору его исключили из перечня арендованного имущества, и обязанность по капремонту фактически повисла в воздухе.
Более того, распоряжением администрации Улан-Удэ от 2022 года ПАО «ТГК-14» было определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйной тепловой сети - той самой теплотрассы от ТК-1 до домов на Бограда. Однако статус «бесхозяйной» не означал, что кто-то обязан проводить капитальный ремонт, речь шла лишь о текущем обслуживании и устранении аварий.
Акт обследования
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» провели осмотр тепловой сети и составили подробный акт. Картина оказалась удручающей.
На участке требовалась реконструкция самой тепловой камеры ТК-1 с увеличением размеров и установкой дополнительных люков для обеспечения нормального доступа к оборудованию. Запорная арматура на домах № 61, 62, 66, 67, 68 (четыре задвижки на каждом доме диаметром 100 мм) требовала полной замены. Аналогичная ситуация - с арматурой на домах № 63 и 65 (задвижки диаметром 80 и 150 мм). Входящий от котельной трубопровод (диаметром 200 мм, 200 мм, 100 мм и 100 мм на разных нитках) имел очаги поверхностной коррозии, что говорило о постепенном разрушении металла. Трубопровод холодного водоснабжения в тепловой камере и каналах теплотрассы также был поражен интенсивной коррозией.
На домах № 63 и 65 трубопроводы (диаметром 50 мм на всех четырех нитках) подверглись обширной интенсивной коррозии, теплоизоляция была нарушена практически полностью. Строительные конструкции канала частично разрушились. Кроме того, выявлен зауженный проход сечения трубопровода, который влиял на гидравлический режим и ухудшал качество теплоснабжения. Для нормальной работы сети требовался монтаж новой тепловой камеры с установкой запорной арматуры, позволяющей раздельно отключать участки теплотрассы при авариях или плановых ремонтах.
Аварии на этом участке происходят регулярно. Согласно информации ТГК-14, за истекший период 2023 года перерывы подачи горячего водоснабжения по домам № 62, 66, 67, 68 уже происходили: 26 июня с 09:00 до 10:30 - для устранения утечки, 17 июля с 09:10 до 10:40 - для устранения свища от ТК-3 до здания № 65 на Бограда. Каждый такой случай - это сотни жителей без горячей воды и возможность более серьезной аварии с отключением всего района.
Кто хозяин, тот и ремонтирует
Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, то есть всех жителей, которые пользуются этой теплотрассой, но не могут самостоятельно защитить свои права. Ответчиком выступил комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Судья в решении от 1 сентября 2023 года указала на несколько ключевых моментов. Во-первых, именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Поскольку договор аренды не включал спорный участок, а дополнительное соглашение исключило его из перечня арендованного имущества, обязанность по капремонту лежала на собственнике - муниципальном образовании. Во-вторых, к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
В-третьих, организация эксплуатации тепловых энергоустановок включает содержание их в работоспособном состоянии, своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции. Правила требуют поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, своевременно проводить осмотры и ремонты, восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозийное покрытие.
Представитель комитета в судебном заседании не возражал против иска, пояснив, что работы по устранению нарушений проводятся. Представитель ПАО «ТГК-14» поддержал требования прокурора, подтвердив, что арендатор за свой счет выполняет текущий ремонт, а капитальный - удел собственника.
Прокурор в своем иске подчеркнул, что несоблюдение и неисполнение норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства со стороны комитета может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, права на неограничение в предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению.
Срок - шесть месяцев
Суд обязал комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ провести капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до многоквартирного дома № 63 на улице Бограда в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу. Срок был установлен с учетом объема и сложности необходимых работ: замены труб, арматуры, восстановления тепловой камеры, ремонт канала.
Решение суда вступило в законную силу. Однако исполнение таких решений - всегда вопрос времени и контроля. Главное, что теперь трубы обрели хозяина и городским властям пришлось вспомнить о своей прямой обязанности. Удалось ли провести ремонт - вопрос открытый. Но путь к нему занял больше десятилетия: от публикации «Номер один» в 2015 году до судебного решения в 2023-м и апелляционного определения в 2026-м.
Жители Южного микрорайона ждали ремонта более 15 лет. И даже теперь, после всех судов, вопрос остается открытым.
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