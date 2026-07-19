Происшествия 19.07.2026 в 11:56

На Байкале вновь зафиксирована тревожная экологическая ситуация

В Кабанском районе обнаружена массовая гибель мальков омуля
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Текст: Макар Захаров
На Байкале вновь зафиксирована тревожная экологическая ситуация
Фото: скриншот видео

Тревогу забил общественный активист Алдар Эрдынеев – он опубликовал в соцсетях кадры, наглядно демонстрирующие масштаб явления. На видео отчетливо видны скопления погибшей молоди.

В коротком фрагменте слышен разговор очевидцев, которые не скрывают растерянности. Один из них комментирует увиденное: «Смотрите, это побережье в Энхалуке. Куча, куча мальков. По‑моему, омуль. Специалисты, что скажут? Так и должно быть? В прошлые годы я такого не видел».

Нынешний случай – не единичный в текущем сезоне. Ранее, в начале июля, аналогичное явление зафиксировали в Баргузинском заливе: тогда на берег вынесло мертвых особей байкальского омуля, а также хариуса и щуки. Еще раньше, в конце июня, с похожей проблемой столкнулись жители Северобайкальского района – они тоже обнаружили на побережье большое количество погибшей рыбы.

Специалисты пока воздерживаются от окончательных выводов, но уже выдвигают ряд гипотез. Среди возможных причин называют естественные факторы – в частности, колебания уровня воды и изменения кислородного режима в прибрежной зоне. Не исключается и влияние антропогенных факторов, а также более масштабных процессов. Например, последствий климатических изменений, которые могут менять привычные условия обитания байкальской ихтиофауны.

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