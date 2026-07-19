Прокурора Бурятии переводят в Приморский край

Михаил Филичев, ранее возглавлявший прокуратуру Республики Бурятия, рекомендован на должность прокурора Приморского края. Соответствующую кандидатуру одобрил Совет Федерации. Окончательное назначение будет закреплено указом Президента России.

Карьерный путь Филичева в Бурятии начался в октябре 2022 года, когда он приступил к исполнению обязанностей прокурора республики. Спустя почти год, 29 сентября 2023 года, Владимир Путин подписал указ о его официальном назначении на эту должность.

Период руководства Филичева отметился заметной активизацией антикоррупционной работы. В 2025 году поднадзорное ведомство возбудило рекордные 250 уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 25 % превышает показатель предыдущего года. Среди выявленных нарушений – 55 эпизодов получения взяток в особо крупном размере.

Одним из наиболее резонансных дел, получивших широкий общественный отклик, стало разбирательство по факту строительства школы в Еравнинском районе. В ходе проверки выяснилось, что при возведении объекта было нецелевым образом использовано 476 млн рублей бюджетных средств: фактически экономия была достигнута за счет пренебрежения безопасностью и интересами детей. В результате здание признали аварийным и полностью демонтировали.