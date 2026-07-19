Политика и власть 19.07.2026 в 11:17

Прокурора Бурятии переводят в Приморский край

Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост главы надзорного ведомства региона
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Текст: Макар Захаров
Прокурора Бурятии переводят в Приморский край
Фото «Номер один»

Михаил Филичев, ранее возглавлявший прокуратуру Республики Бурятия, рекомендован на должность прокурора Приморского края. Соответствующую кандидатуру одобрил Совет Федерации. Окончательное назначение будет закреплено указом Президента России.

Карьерный путь Филичева в Бурятии начался в октябре 2022 года, когда он приступил к исполнению обязанностей прокурора республики. Спустя почти год, 29 сентября 2023 года, Владимир Путин подписал указ о его официальном назначении на эту должность.

Период руководства Филичева отметился заметной активизацией антикоррупционной работы. В 2025 году поднадзорное ведомство возбудило рекордные 250 уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 25 % превышает показатель предыдущего года. Среди выявленных нарушений – 55 эпизодов получения взяток в особо крупном размере.

Одним из наиболее резонансных дел, получивших широкий общественный отклик, стало разбирательство по факту строительства школы в Еравнинском районе. В ходе проверки выяснилось, что при возведении объекта было нецелевым образом использовано 476 млн рублей бюджетных средств: фактически экономия была достигнута за счет пренебрежения безопасностью и интересами детей. В результате здание признали аварийным и полностью демонтировали.

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