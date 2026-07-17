Общество 17.07.2026 в 12:39

В Улан-Удэ капитально отремонтируют трубопровод

Это повысит надежность водоснабжения целого микрорайона
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ капитально отремонтируют трубопровод
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ идет капитальный ремонт магистрального трубопровода в микрорайоне Зелёный. В его ходе будет заменено 150 метров старой трубы диаметром 225 мм на современную полиэтиленовую. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, это повысит надёжность всей системы. 

«Наша главная цель — обеспечить безаварийную работу сетей и стабильную подачу воды для почти двух тысяч человек, живущих в многоквартирных домах микрорайона Зелёный.  И очень важный момент: при проведении ремонта никаких ограничений в подаче воды не запланировано. Сотрудники «Водоканала» делают всё возможное, чтобы организовать процесс так, чтобы жители микрорайона вообще не почувствовали неудобств. Комфорт горожан — наш главный приоритет», - заявил градоначальник.
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