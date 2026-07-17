Общество 17.07.2026 в 12:36

В Бурятии лошади помогают обрести детям чувство безопасности

Для воспитанников интерната провели занятия по иппотерапии
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии лошади помогают обрести детям чувство безопасности

В Улан-Удэ в доме-интернате «Журавушка» продолжаются реабилитационные занятия по иппотерапии. В этом году у семерых ребят - первый опыт общения с лошадьми, сообщают в минсоцзащиты республики.

Инструкторы, которые проводят занятия с ребятами утверждают, что иппотерапия – это не просто конные прогулки, а тонкий физиологический процесс. Ребенок садится на лошадь, тренер берет повод, и начинается медленное движение по открытому плацу. Копыта плавно погружаются в песок, а мощный корпус лошади начинает ритмично покачиваться. Вместе с ним двигается спина, плечи и шея животного, передавая эту трехмерную волну всаднику. На лице ребенка в этот момент смешиваются легкое оцепенение от высоты, удивление и чистая радость.

Общение с дружелюбными животными помогает ребятам выйти из состояния внутренней замкнутости.

- Для наших семерых новичков эти занятия – настоящее открытие самих себя. Мы видим, как тает внутренняя замкнутость, как исчезает страх перед огромным животным. Дети сами протягивают руки, чтобы погладить бархатные носы, учатся бережно расчесывать гриву специальными щетками. Глядя, как Егор сам уверенно надел шлем и похлопал своего нового друга по шее, понимаешь: эта терапия лечит не только тело, она возвращает детям базовое чувство безопасности и веру в доброту. Иппотерапия учит самому главному - перестать бояться большого мира, расслабиться и смело шагнуть ему навстречу. Огромная благодарность всем причастным за то, что дарите нашим детям возможность почувствовать опору - в прямом и переносном смысле! - отмечает директор учреждения минсоцзащиты Бурятии Оксана Богатырева.

Фото: минсоцзащиты РБ

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иппотерапия

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