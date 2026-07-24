Заселение в гостиницу без паспорта

«Слышал, что теперь при заселении в отель можно не показывать паспорт, а использовать какой-то цифровой ID в телефоне. Это правда и как это работает?» Алексей, Улан-Удэ

С апреля 2026 года в России стартовал эксперимент по цифровому заселению в гостиницы. Вместо бумажного паспорта можно предъявить Цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Однако такая система работает пока не везде.

Цифровой ID формируется на основе данных из «Госуслуг» и подтверждает личность с помощью биометрии. На экране смартфона генерируется динамический QR-код, который обновляется каждые 30 секунд, что делает его защищённым от подделки. Сотрудник отеля сканирует код, после чего все поля в регистрационной анкете заполняются автоматически.

Сервис доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе при заселении с несовершеннолетними детьми.

Пока эксперимент запустили в ограниченном числе отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирской и Хабаровской областях. В течение 2026 года планируется подключить несколько тысяч гостиниц по всей стране.

Бумажный паспорт по-прежнему действителен, и сотрудник отеля вправе попросить его для уточнения данных.

Фото: Номер один