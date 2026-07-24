Билеты в театр обошлись улан-удэнцу в 40 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ лишился довольно крупной суммы денег при попытке купить билеты в театр для девушки, которую повстречал на сайте знакомств. По словам 33-летнего потерпевшего, переписка на сайте знакомств плавно перешла в мессенджер. Новая знакомая предложила сходить вместе на спектакль и прислала ссылку на сайт для покупки билетов.

Мужчина перешёл по ссылке, выбрал понравившуюся премьеру и оплатил два билета стоимостью 5 тысяч рублей. Однако сразу после транзакции на экране появилось уведомление о техническом сбое. Сообщалось, что его средства заморожены, а для их возврата надо внести еще 5 тысяч рублей для верификации счёта.

Следуя инструкциям на сайте, мужчина перевел 5 тысяч, а следом и еще 30. Только потеряв в общей сложности 40 тысяч рублей, он наконец понял, что жестоко обманулся и пошел в полицию.

Фото: нейросеть