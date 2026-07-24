Общество 24.07.2026 в 10:17

В Забайкальском крае топливный кризис планируют ликвидировать до середины августа

К этому времени обещают снять все лимиты на заправку топлива в баки
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Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае топливный кризис планируют ликвидировать до середины августа
Фото: архив «Номер один»
Ситуация с обеспечением Забайкалья горючим остаётся напряжённой, но постепенно стабилизируется. Как сообщает портал ZAB.RU, губернатор Александр Осипов доложил вице‑премьеру РФ Александру Новаку о ходе нормализации работы автозаправочных станций. Забайкальский край наиболее сильно пострадал от топливного кризиса — это обусловило особую остроту проблемы и потребовало оперативных мер на федеральном уровне. Тем не менее недавно в крае разрешили наливать бензин в канистры, что позволило несколько снизить напряжение среди автовладельцев и обеспечить запас топлива на случай временных перебоев.

По данным главы региона, из 244 АЗС в крае сейчас функционируют 90%. При этом лишь 18% заправок отпускают топливо без ограничений, а 72% вынуждены придерживаться лимита — не более 20 литров на одну машину. Суточный объём продаж в регионе составляет 930 тонн, тогда как необходимая норма достигает 1600 тонн. Власти нацелены на достижение этого показателя. Для восполнения дефицита заключены договоры с крупными поставщиками — компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». В настоящее время поставщики уже доставляют в край 23 тысячи тонн топлива, а дополнительные партии ожидаются в начале августа.

Губернатор подчеркнул, что к середине августа планируется полностью снять лимиты на всех автозаправочных станциях. Параллельно ведётся контроль за ценами на топливо — эта работа осуществляется совместно с Федеральной антимонопольной службой. Несмотря на положительную динамику, власти призывают не расслабляться и сохранять бдительность до окончательного урегулирования ситуации. Однако все будет зависеть от интенсивности ремонтных кампаний на пострадавших от БПЛА российских нефтеперерабатывающих заводах. И от того, насколько удастся сохранить их от новых ударов.
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