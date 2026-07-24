Водитель без прав в Бурятии сбил подростка на питбайке

В Заиграевском районе Бурятии госпитализирован несовершеннолетний после столкновения с автомобилем. ДТП произошло сегодня около двух часов ночи в селе Новая Брянь.

Как рассказали в ГАИ республики, в 01:40 ч. 21-летний водитель без прав на автомобиле «Хонда Инсайт», столкнулся с мотоциклом питбайк марки «Ролиз», которым управлял 15-летний подросток. Парень следовал во встречном направлении и неудачно повернул налево перед иномаркой. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: нейросеть