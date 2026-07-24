Общество 24.07.2026 в 09:16
В Улан-Удэ продолжается набор в войска беспилотных систем
Преимущества:
- назначение только в подразделения беспилотной авиации;
- срочный контракт на один год с возможностью уволиться по окончании срока;
На военнослужащих распространяются все федеральные, региональные и муниципальные льготы, предусмотренные для участников СВО и членов их семей.
В Бурятии выплата для граждан, подписывающих контракт на военную службу, составляет от 2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта.
Для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот.
В их числе:
— списание долгов до 10 млн рублей,
— кредитные каникулы и налоговые льготы,
— первоочередное медицинское обслуживание,
— бесплатная юридическая помощь,
— внеочередное зачисление в детские сады и школы,
— бесплатное горячее питание в школах,
— квоты на обучение в вузах и колледжах,
— бесплатный отдых в детских лагерях,
— и многие другие меры поддержки.
Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
- назначение только в подразделения беспилотной авиации;
- срочный контракт на один год с возможностью уволиться по окончании срока;
На военнослужащих распространяются все федеральные, региональные и муниципальные льготы, предусмотренные для участников СВО и членов их семей.
В Бурятии выплата для граждан, подписывающих контракт на военную службу, составляет от 2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта.
Для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот.
В их числе:
— списание долгов до 10 млн рублей,
— кредитные каникулы и налоговые льготы,
— первоочередное медицинское обслуживание,
— бесплатная юридическая помощь,
— внеочередное зачисление в детские сады и школы,
— бесплатное горячее питание в школах,
— квоты на обучение в вузах и колледжах,
— бесплатный отдых в детских лагерях,
— и многие другие меры поддержки.
Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
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