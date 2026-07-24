В Улан-Удэ продолжается набор в войска беспилотных систем

- назначение только в подразделения беспилотной авиации;- срочный контракт на один год с возможностью уволиться по окончании срока;На военнослужащих распространяются все федеральные, региональные и муниципальные льготы, предусмотренные для участников СВО и членов их семей.В Бурятии выплата для граждан, подписывающих контракт на военную службу, составляет от 2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта.Для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот.— списание долгов до 10 млн рублей,— кредитные каникулы и налоговые льготы,— первоочередное медицинское обслуживание,— бесплатная юридическая помощь,— внеочередное зачисление в детские сады и школы,— бесплатное горячее питание в школах,— квоты на обучение в вузах и колледжах,— бесплатный отдых в детских лагерях,— и многие другие меры поддержки.Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.