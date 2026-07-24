Общество 24.07.2026 в 09:16

В Улан-Удэ продолжается набор в войска беспилотных систем

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжается набор в войска беспилотных систем
Фото: скриншот видео
Преимущества:

- назначение только в подразделения беспилотной авиации;

- срочный контракт на один год с возможностью уволиться по окончании срока;

На военнослужащих распространяются все федеральные, региональные и муниципальные льготы, предусмотренные для участников СВО и членов их семей.

В Бурятии выплата для граждан, подписывающих контракт на военную службу, составляет от 2 млн рублей. Эта сумма складывается из региональной и федеральной выплаты. Она выплачивается сразу после подписания контракта. 

Для семей участников специальной военной операции действует ряд социальных гарантий и льгот. 

В их числе: 

— списание долгов до 10 млн рублей,

— кредитные каникулы и налоговые льготы,

— первоочередное медицинское обслуживание,

— бесплатная юридическая помощь,

— внеочередное зачисление в детские сады и школы,

— бесплатное горячее питание в школах,

— квоты на обучение в вузах и колледжах,

— бесплатный отдых в детских лагерях,

— и многие другие меры поддержки. 

Для заключения контракта обращаться по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 7а/2; телефон 33-42-67, либо в любой военный комиссариат Бурятии.
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