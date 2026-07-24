Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные занятия йогой

Летние тренировки на свежем воздухе стартовали в Улан-Удэ. Занятия йогой для всех желающих оставаться здоровыми проходят по вторникам и четвергам в 8:25 на лужайке площади Советов.

- Вход свободный и присоединиться может каждый, независимо от возраста и уровня подготовки. Просто возьмите с собой коврик или плед, а также бутылку воды, - сообщили в мэрии города.

Польза занятий на свежем воздухе очевидна. Свежий воздух насыщает организм кислородом, повышает уровень энергии и улучшает самочувствие. Солнечный свет способствует выработке витамина D, который важен для здоровья костей, иммунитета, снижают уровень стресса, помогают расслабиться и восстановить внутреннее равновесие.

Фото: нейросеть