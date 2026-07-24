Общество 24.07.2026 в 09:09
Проезд на Ольхон сделают приоритетным для местных жителей
В условиях гигантских очередей принято решение создать льготную очередь
Текст: Иван Иванов
Жители острова Ольхон сталкиваются с серьёзными трудностями при пересечении пролива: в летний сезон ожидание на переправе «МРС — остров Ольхон» растягивается на несколько часов. Это осложняет доступ к ключевым социальным и административным объектам в районном центре — больнице, органам власти, подразделениям полиции, МЧС, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Чтобы облегчить положение местных жителей, власти региона прорабатывают механизм приоритетного проезда на пароме.
На заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Суханова обсуждался проект соответствующего нормативно-правового документа. В работе участвовали представители прокуратуры, Восточно‑Сибирского речного пароходства и администрации Ольхонского района. Проект сейчас проходит правовую экспертизу — его подготовили по поручению губернатора совместно с контрольно‑надзорными органами.
Как сообщает портал «Ирсити.ру», в ходе совещания детально рассматривались практические механизмы реализации приоритетного проезда, включая схему подтверждения личности тех, кто имеет право на первоочередное движение. При этом учитывается, что паром не является частью автомобильной дороги, а представляет собой судно, на котором допустимо введение локальных правил перевозки. За основу взят опыт Красноярского края, где подобные меры уже успешно применяются.
Параллельно на острове ведётся реконструкция причала паромной переправы. В планах — внедрение системы электронной очереди: водители смогут оставлять автомобили на специальной парковке и ожидать посадки в более комфортных условиях. Рядом с парковкой предполагается построить кафе, обустроить зоны отдыха и установить туалеты.
Стоит отметить, что ещё в начале нулевых годов, когда в России наблюдался значительный приток нефтедолларов, а финансовые возможности позволяли реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, руководство Иркутской области не приняло решение о строительстве моста через пролив. В то же время в Бурятии многие паромные переправы были ликвидированы за счёт возведения мостовых переходов. Таким образом, отсутствие моста на Ольхон сегодня остаётся важным инфраструктурным упущением, последствия которого приходится компенсировать за счёт оптимизации работы паромной переправы и введения специальных мер для местных жителей.
На заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Суханова обсуждался проект соответствующего нормативно-правового документа. В работе участвовали представители прокуратуры, Восточно‑Сибирского речного пароходства и администрации Ольхонского района. Проект сейчас проходит правовую экспертизу — его подготовили по поручению губернатора совместно с контрольно‑надзорными органами.
Как сообщает портал «Ирсити.ру», в ходе совещания детально рассматривались практические механизмы реализации приоритетного проезда, включая схему подтверждения личности тех, кто имеет право на первоочередное движение. При этом учитывается, что паром не является частью автомобильной дороги, а представляет собой судно, на котором допустимо введение локальных правил перевозки. За основу взят опыт Красноярского края, где подобные меры уже успешно применяются.
Параллельно на острове ведётся реконструкция причала паромной переправы. В планах — внедрение системы электронной очереди: водители смогут оставлять автомобили на специальной парковке и ожидать посадки в более комфортных условиях. Рядом с парковкой предполагается построить кафе, обустроить зоны отдыха и установить туалеты.
Стоит отметить, что ещё в начале нулевых годов, когда в России наблюдался значительный приток нефтедолларов, а финансовые возможности позволяли реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, руководство Иркутской области не приняло решение о строительстве моста через пролив. В то же время в Бурятии многие паромные переправы были ликвидированы за счёт возведения мостовых переходов. Таким образом, отсутствие моста на Ольхон сегодня остаётся важным инфраструктурным упущением, последствия которого приходится компенсировать за счёт оптимизации работы паромной переправы и введения специальных мер для местных жителей.
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