Происшествия 24.07.2026 в 09:40

В Бурятии разыскивают молодого жителя Улан-Удэ

Возможно, он находится в одном из районов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают молодого жителя Улан-Удэ
Фото: МВД Бурятии
МВД Бурятии сообщило о розыске 19-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Шагунова. 11 июля молодой человек ушел из дома по ул. Проспект 50 лет Октября и не вернулся.

По имеющейся информации, парень мог уехать на маршрутке в Кижингинский район к подруге, либо направиться в Кяхту. 

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, на вид 20-25 лет, голубые глаза, русые волосы.

Был одет: чёрная футболка с надписью «найк».

При себе имеет, но в настоящее время он недоступен. Ранее не уходил, на профилактических учётах не состоит.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (951) 623-69-90, 44-02-02 или 102.
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