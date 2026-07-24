Происшествия 24.07.2026 в 09:40
В Бурятии разыскивают молодого жителя Улан-Удэ
Возможно, он находится в одном из районов республики
Текст: Андрей Константинов
МВД Бурятии сообщило о розыске 19-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Шагунова. 11 июля молодой человек ушел из дома по ул. Проспект 50 лет Октября и не вернулся.
По имеющейся информации, парень мог уехать на маршрутке в Кижингинский район к подруге, либо направиться в Кяхту.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, на вид 20-25 лет, голубые глаза, русые волосы.
Был одет: чёрная футболка с надписью «найк».
При себе имеет, но в настоящее время он недоступен. Ранее не уходил, на профилактических учётах не состоит.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (951) 623-69-90, 44-02-02 или 102.
По имеющейся информации, парень мог уехать на маршрутке в Кижингинский район к подруге, либо направиться в Кяхту.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, на вид 20-25 лет, голубые глаза, русые волосы.
Был одет: чёрная футболка с надписью «найк».
При себе имеет, но в настоящее время он недоступен. Ранее не уходил, на профилактических учётах не состоит.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (951) 623-69-90, 44-02-02 или 102.
Тегирозыск