В Бурятии разыскивают молодого жителя Улан-Удэ

МВД Бурятии сообщило о розыске 19-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Шагунова. 11 июля молодой человек ушел из дома по ул. Проспект 50 лет Октября и не вернулся.По имеющейся информации, парень мог уехать на маршрутке в Кижингинский район к подруге, либо направиться в Кяхту.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, на вид 20-25 лет, голубые глаза, русые волосы.Был одет: чёрная футболка с надписью «найк».При себе имеет, но в настоящее время он недоступен. Ранее не уходил, на профилактических учётах не состоит.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (951) 623-69-90, 44-02-02 или 102.