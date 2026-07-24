Аттракцион невиданной наглости

Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Оксана Гахария придумала, как поправить свои финансовые дела. Она собрала с подчиненных деньги на «помощь бухгалтеру», которая случайно переплатила себе зарплату и была вынуждена вернуть переплату. На самом деле женщина просто положила эти деньги себе в карман. За мошенничество она получила штраф и запрет работать на госслужбе. А заодно и увольнение с позорной формулировкой «в связи с утратой доверия». Но Гахария решила, что ее несправедливо обидели, и пошла в суд.Оксана Гахария работала в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии с 11 мая 2021 года. Должность - начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы. В ее обязанности входило в том числе обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства. Сама она, как госслужащая, была обязана ежегодно сдавать декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.В 2024 году у бухгалтера министерства случилась неприятность: из-за ошибки ей переплатили зарплату и она была вынуждена вернуть деньги обратно в кассу. Гахария узнала об этом и решила, что настал ее звездный час.Она вызвала к себе подчиненных и сообщила, что нужно помочь бухгалтеру возместить ущерб. Мол, скинемся всем отделом. На самом деле чиновница собирала деньги для себя, пользуясь при этом служебным положением: подчиненные боялись отказать, потому что начальница могла повлиять на их премии, отпуска, карьеру. Как следует из материалов уголовного дела, Гахария вводила подчиненных в заблуждение, сообщая им заведомо ложную информацию о сборе денежных средств и злоупотребляя их доверием, требовала передать ей часть денег, которые будут начислены в качестве денежного поощрения.Общая сумма, которую она собрала с пяти подчиненных, составила 56 900 рублей. У одного сотрудника взяла 17 000 рублей, у другого - 17 400 рублей и так далее. Не миллионы, но схема от этого не становится менее циничной. Люди отдавали свои честно заработанные деньги, думая, что помогают коллеге. А Гахария просто положила их в свой карман.Когда правоохранители вышли на след, чиновница не стала отпираться. Она призналась в мошенничестве с использованием служебного положения и пошла на сделку со следствием. Заключила досудебное соглашение о сотрудничестве - это такая схема, когда обвиняемый помогает раскрывать другие преступления в обмен на смягчение наказания.В ходе предварительного следствия Гахария дала подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления. Но самое любопытное - она «сообщила сведения о другом преступлении, совершенном с участием иных лиц, не связанных с расследуемым делом, об известных ей фактах хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленности малого и среднего предпринимательства и торговли», связанных с незаконным использованием бюджетных средств». Что это за преступление, в открытых документах не уточняется. Но факт остается фактом: она сдала кого-то еще.В июле 2025 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор: штраф 200 тыс. рублей (изначально планировалось 210 тысяч, но сумму снизили с учетом нахождения обвиняемой под домашним арестом) и дополнительное наказание - лишение права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок один год шесть месяцев. Реальный срок женщине не дали - учли сотрудничество и признание.Пока Оксана Гахария сидела под домашним арестом, в министерстве зрела другая история, связанная с нею же. Еще в апреле 2025 года она должна была сдать ежегодную декларацию о доходах. Но этого не сделала. Формально – из-за нахождения под домашним арестом с 19 апреля по 20 мая 2025 года и запрета пользоваться интернетом. Но когда меру пресечения смягчили, чиновница так и не подала декларацию. Несмотря на то, что у нее был целый месяц после 20 мая, она им не воспользовалась.Более того, в июне 2025 года Гахария написала заявление об увольнении по собственному желанию, надеясь уйти тихо. Но работодатель уже знал о приговоре. А заодно и о том, что декларация так и не подана. В министерство поступило представление следователя СК о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.Министерство провело служебную проверку и в итоге уволило Оксану Гахария не по «собственному», а «в связи с утратой доверия». Основанием стали сразу два факта: непредставление сведений о доходах и сам факт совершения коррупционного преступления с использованием служебного положения.Невероятно, но факт: осужденная за мошенничество и уволенная «в связи с утратой доверия» чиновница пошла в суд. Оксана Гахария требовала отменить увольнение, восстановить ее на работе, изменить формулировку на «по собственному желанию» и заплатить ей 156 703 рубля за вынужденный прогул. Ее аргументы сводились к тому, что домашний арест помешал ей сдать декларацию, а заявление об увольнении по собственному желанию якобы автоматически должно было быть удовлетворено.В первой инстанции - Железнодорожном районном суде – ее выслушали и отказали. Судья объяснила: домашний арест длился до 20 мая 2025 года, после этого у Гахария был целый месяц, чтобы подать декларацию, но она этого не сделала. Закон о госслужбе четко говорит: если чиновник не подал декларацию, его увольняют за утрату доверия. Это не право работодателя, а обязанность.Уведомления о проверке и ее результатах ей направляли по адресу, который она сама указала в анкете. В январе 2025 года Гахария заполнила обновленную анкету, где указала фактическое место жительства - именно туда и направляли все уведомления. То, что она их не получила - ее проблемы. Риск неполучения корреспонденции лежит на отправителе, только если адрес был неверным. Он был верным.А заявление об увольнении по собственному желанию не может быть удовлетворено, если у работодателя есть основания для увольнения за утрату доверия. Это принцип неотвратимости ответственности, закрепленный в антикоррупционном законодательстве. Как указал суд, на момент обращения Оксаны Гахария с заявлением об увольнении по собственному желанию работодатель уже располагал сведениями о допущенных ею нарушениях коррупционной направленности, и право выбора основания увольнения в такой ситуации законом не предоставляется.Верховный суд Бурятии 4 мая 2026 года оставил решение в силе. Апелляционная жалоба была отклонена. Судьи повторили: женщина нарушила закон, когда собрала деньги с подчиненных. И повторно допустила нарушение, когда не сдала декларацию. И увольнение за утрату доверия это не наказание, а законное следствие ее действий.Гахария получила штраф за мошенничество, запрет работать на госслужбе и увольнение с позорной формулировкой. Восстановиться на работе ей не удалось. Теперь она будет числиться в реестре уволенных за утрату доверия, что фактически для чиновника означает «белый билет».