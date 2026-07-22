Жители Бурятии рванули на Байкал

На бурятском побережье Байкала наконец-то ожил туристический поток: минувшие выходные показали резкий рост числа отдыхающих. Еще в начале июля ситуация выглядела удручающе: турпоток заметно снизился, а бронирования массово отменялись - на ситуацию влияли холодная погода и сложности с обеспечением топливом. Из-за этого многие туристы, прежде всего местные, предпочли перенести поездку на Байкал на более поздний срок.Туроператоры признавались, что уже почти перестали рассчитывать на приток гостей, но в последние выходные ситуация резко изменилась: побережье от Горячинска до Максимихи оказалось практически заполнено, причем особенно плотно в районе Горячинска и Максимихи. Еще одним фактором переноса туристического потока на эту часть Байкала стало то, что трасса «Улан-Удэ – Курумкан» считается спокойной. В отличие от нее, федеральная трасса «Улан-Удэ – Иркутск» из-за вынужденного «поворота на Восток» сегодня плотно заполнена иногородними фурами, к которым дорога попросту не приспособлена - ездить по ней стало небезопасно. Поэтому туристы, которые раньше ездили в Энхалук и Култушную, в этом году поехали в Горячинск.При этом представители турбизнеса оказались несколько удивлены форматом отдыха: большинство приезжих не стремились заселяться в гостиницы и пансионаты, а выбирали размещение в палатках.Менеджер одного из туристических кемпингов на Байкале Наталья отмечает, что такого количества неорганизованных туристов она раньше не видела: северная часть побережья Максимихи, вплоть до самых дальних мысов, оказалась плотно заставлена палаточными лагерями, иногда их ставили буквально в десяти метрах друг от друга. По ее словам, в прошлые годы палаточный туризм был менее массовым.Смещение спроса в сторону самостоятельного отдыха связано и с экономическими соображениями. Стоимость размещения в палаточном лагере составляет около 5 тыс. рублей, примерно столько же потребуется на минимальный набор туристического снаряжения: спальники, коврики и прочее. Эта сумма сопоставима со стоимостью одних суток проживания в хорошей гостинице, поэтому палаточный формат оказывается экономически оправданным уже с первого дня. К тому же многие жители Бурятии и Иркутской области уже располагают собственным туристическим снаряжением, что дополнительно снижает порог входа для такого вида отдыха.Еще одним фактором роста потока в конце июля стало улучшение ситуации с топливом в регионе.Турист из Улан Удэ Сергей рассказал, что в этот раз специально заправился «под горлышко» в Улан Удэ, а по дороге отмечал, что на АЗС в Турунтаево, Турке и далее очередей практически не было - бензин имелся в наличии. Парой недель раньше подобные поездки вызывали у него тревогу из-за риска остаться без топлива на отдаленных участках маршрута, но сегодня обстановка заметно стабилизировалась.Сам Сергей в прошлые годы останавливался в гостиницах, а в этот раз сознательно выбрал палаточный отдых: подсчитав бюджет, он решил, что сэкономленные средства лучше потратить на другие нужды.Не менее важную роль сыграло и потепление. Если еще на прошлой неделе заходить в Байкал было некомфортно, то сейчас установившаяся теплая погода позволила воде несколько прогреться, и теперь в озере можно не просто быстро окунуться, а спокойно поплавать. Именно сочетание этих факторов - нормализация топливного обеспечения, потепление воды и стремление туристов экономить - и привело к тому, что бурятское побережье Байкала в минувшие выходные оказалось заполнено отдыхающими.