Происшествия 21.07.2026 в 15:25

На железнодорожной станции в Бурятии с размахом воровали топливо

Его сливали из цистерн в канистры, после чего продавали
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Текст: Андрей Константинов
На железнодорожной станции в Бурятии с размахом воровали топливо
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, которая орудовала на станции Наушки. В нее входили два машиниста тепловоза, экипировщик и раздатчик нефтепродуктов. 

«С января 2023 года по март 2024 года фигуранты совершили хищение около 33 тысяч литров топлива с базы топлива станции Наушки. Они сливали его в канистры из цистерн, а затем продавали. Причиненный ущерб составил свыше 1 млн 720 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Злоумышленникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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