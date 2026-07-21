На железнодорожной станции в Бурятии с размахом воровали топливо

В Бурятии сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, которая орудовала на станции Наушки. В нее входили два машиниста тепловоза, экипировщик и раздатчик нефтепродуктов.«С января 2023 года по март 2024 года фигуранты совершили хищение около 33 тысяч литров топлива с базы топлива станции Наушки. Они сливали его в канистры из цистерн, а затем продавали. Причиненный ущерб составил свыше 1 млн 720 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.Злоумышленникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.