Общество 22.07.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 22 июля
восьмой лунный день
Текст: Алена Викулина
Священный день Будды Медицины.
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; возводить объекты поклонения, проводить большие ритуалы.
Неблагоприятно: Неблагоприятно жениться, надевать новую одежду, шить, торговать, собирать урожай, проводить похороны.
Стрижка волос: к долгой жизни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки, особенно на восток.
Фото: Номер один
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; возводить объекты поклонения, проводить большие ритуалы.
Неблагоприятно: Неблагоприятно жениться, надевать новую одежду, шить, торговать, собирать урожай, проводить похороны.
Стрижка волос: к долгой жизни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки, особенно на восток.
Фото: Номер один
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