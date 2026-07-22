Зурхай на среду, 22 июля

Священный день Будды Медицины.Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; возводить объекты поклонения, проводить большие ритуалы.Неблагоприятно: Неблагоприятно жениться, надевать новую одежду, шить, торговать, собирать урожай, проводить похороны.Стрижка волос: к долгой жизни.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки, особенно на восток.Фото: Номер один