Общество 21.07.2026 в 15:38
На Ольхон запустят третий паром
Также планируется введение электронной очереди
Текст: Иван Иванов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области для борьбы с очередями на переправе анонсировало запуск третьего парома на переправе к острову Ольхон. Судно выйдет на линию уже до конца текущей недели, что призвано снизить нагрузку в активный туристический сезон.
Как сообщает портал «Ирсити.ру», наряду с увеличением флота власти прорабатывают и другие меры повышения комфорта: возможность создания электронной очереди будет рассмотрена после реконструкции причальных сооружений на островной части Ольхона, завершение которой запланировано на 2028 год. При этом существующая баржа «Механик Брянцев» остаётся специализированным транспортом — она предназначена исключительно для перевозки дорожной техники, грузовиков и спецмашин, задействованных в ремонте дорог.
Вопрос приоритетного проезда для местных жителей также находится в проработке. Минтранс совместно с Восточно‑Сибирской транспортной прокуратурой ищет правовые основания для закрепления такого права, пока же вне очереди пропускают лишь маршруты регулярных перевозок и спецавтомобили оперативных служб. Сейчас переправу обеспечивают два парома — «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота».
Фото: Номер один
Как сообщает портал «Ирсити.ру», наряду с увеличением флота власти прорабатывают и другие меры повышения комфорта: возможность создания электронной очереди будет рассмотрена после реконструкции причальных сооружений на островной части Ольхона, завершение которой запланировано на 2028 год. При этом существующая баржа «Механик Брянцев» остаётся специализированным транспортом — она предназначена исключительно для перевозки дорожной техники, грузовиков и спецмашин, задействованных в ремонте дорог.
Вопрос приоритетного проезда для местных жителей также находится в проработке. Минтранс совместно с Восточно‑Сибирской транспортной прокуратурой ищет правовые основания для закрепления такого права, пока же вне очереди пропускают лишь маршруты регулярных перевозок и спецавтомобили оперативных служб. Сейчас переправу обеспечивают два парома — «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота».
Фото: Номер один