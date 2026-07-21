Общество 21.07.2026 в 16:12

Жительницу Улан-Удэ отправили мести дворы за долги

За неоплаченные штрафы суд «прописал» ей трудотерапию
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Текст: Елена Кокорина
Жительницу Улан-Удэ отправили мести дворы за долги

В Улан-Удэ привлекли к ответственности 40-летнюю горожанку, которая уклонялась от уплаты административных штрафов. Суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Как сообщили судебные приставы республики, в отношении горожанки было возбуждено 10 исполнительных производств. Их общая сумма составила 10 тысяч рублей. Несмотря на требования погасить задолженность, женщина проигнорировала их полностью, поэтому суд вынес решение о назначении 20 часов обязательных работ за каждый из десяти неоплаченных штрафов.

Для отбывания наказания женщину направили в одну из управляющих компаний города, где она занималась благоустройством и уборкой придомовых территорий.

«Важно понимать, что обязательные работы являются наказанием именно за факт уклонения от уплаты штрафа, а не альтернативой ему, - отмечают в УФССП России по Республике Бурятия. - Отработка всех назначенных судом часов никак не аннулирует первоначальный долг».

Сообщается, что гражданка уже полностью отработала положенный срок, однако судебные приставы продолжат применять меры принудительного взыскания до тех пор, пока вся сумма задолженности не будет погашена.

Фото: нейросеть

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