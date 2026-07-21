Культура 21.07.2026 в 16:58

Житель Бурятии стал лучшим на Международном фестивале сказителей

Артист завоевал Гран-при и получил денежный сертификат
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии стал лучшим на Международном фестивале сказителей

Житель Закаменского района Бурятии завоевал главную награду Международного фестиваля благопожелателей и сказителей, который накануне прошел в Монголии. Как сообщили в Центре народного творчества республики, II Международный фестиваль проходил в городе Арвайхээр и собрал лучших исполнителей традиционного устного творчества со всей Центральной Азии.

- Главную награду фестиваля — Гран-при и денежный сертификат — завоевал наш земляк, лауреат конкурса улигершинов Дылгыр Дымбрылов. Музыкант виртуозно исполнил древние бурятские благопожелания (магтаалы) под аккомпанемент морин хуура, продемонстрировав высочайшее мастерство владения инструментом и глубокое понимание традиционной культуры, - отметили в ведомстве.

Дылгыр Дымбрылов родом из улуса Дутулур Закаменского района. В настоящее время он живет и работает в Селенгинском районе, являясь артистом Дома культуры «Шахтер».

Фото: скриншот видео

 

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