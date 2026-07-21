Происшествия 21.07.2026 в 15:45
«Обвинили в домогательствах к детям»
В Новосибирске трое мужчин избили многодетного отца и его тестя
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске вечером 17 июля в парке «Бугринская роща» толпа избила двоих мужчин. О случившемся КП-Новосибирск рассказала супруга одного из пострадавших.
По словам Натальи, около 20:30 она вместе с семьей пришла в парк на прогулку. С Натальей были муж, отец, брат и четверо детей. Пока дети гуляли по роще, взрослые присматривали за ними. Позже Наталья с детьми отправилась на игровую площадку, а ее 57-летний муж и 76-летний отец остались неподалеку от кафе.
- В какой-то момент муж позвонил сказал: «Вызывай скорую, нас избили». Я не поверила, пошла к ним. Их действительно избили, у мужа была рассечена бровь, у отца шишка на голове. Дети, к сожалению, все это увидели, были в шоке, - рассказала женщина.
По словам Натальи, на мужчин напали несколько человек. Рядом с ними также находилась женщина с ребенком. Как утверждает собеседница, возраст нападавших был примерно от 35 до 45 лет. После произошедшего Наталья подошла к компании, в которой были напавшие мужчины. Они рассказали свою версию произошедшего: мол, приняли сибиряков за педофилов.
- Они уверяли, что их дети сказали, что кто-то на них напал. Мужчины пошли разбираться и первые, кто им попался, были мой муж и отец. Они без выяснений обстоятельств сразу начали их бить. После никаких извинений они не принесли. Напротив, начали конфликтовать, обозвали, - добавила женщина.
Сейчас, по словам Натальи, ее супруг чувствует себя нормально, однако у 76-летнего отца сохраняются головные боли.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что вынесено постановление о возбуждении административного производства по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации (нанесение побоев). Сотрудники полиции проводят проверку.
По словам Натальи, около 20:30 она вместе с семьей пришла в парк на прогулку. С Натальей были муж, отец, брат и четверо детей. Пока дети гуляли по роще, взрослые присматривали за ними. Позже Наталья с детьми отправилась на игровую площадку, а ее 57-летний муж и 76-летний отец остались неподалеку от кафе.
- В какой-то момент муж позвонил сказал: «Вызывай скорую, нас избили». Я не поверила, пошла к ним. Их действительно избили, у мужа была рассечена бровь, у отца шишка на голове. Дети, к сожалению, все это увидели, были в шоке, - рассказала женщина.
По словам Натальи, на мужчин напали несколько человек. Рядом с ними также находилась женщина с ребенком. Как утверждает собеседница, возраст нападавших был примерно от 35 до 45 лет. После произошедшего Наталья подошла к компании, в которой были напавшие мужчины. Они рассказали свою версию произошедшего: мол, приняли сибиряков за педофилов.
- Они уверяли, что их дети сказали, что кто-то на них напал. Мужчины пошли разбираться и первые, кто им попался, были мой муж и отец. Они без выяснений обстоятельств сразу начали их бить. После никаких извинений они не принесли. Напротив, начали конфликтовать, обозвали, - добавила женщина.
Сейчас, по словам Натальи, ее супруг чувствует себя нормально, однако у 76-летнего отца сохраняются головные боли.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что вынесено постановление о возбуждении административного производства по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации (нанесение побоев). Сотрудники полиции проводят проверку.