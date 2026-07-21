Происшествия 21.07.2026 в 15:45

«Обвинили в домогательствах к детям»

В Новосибирске трое мужчин избили многодетного отца и его тестя
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Обвинили в домогательствах к детям»
Фото: КП-Новосибирск
В Новосибирске вечером 17 июля в парке «Бугринская роща» толпа избила двоих мужчин. О случившемся КП-Новосибирск рассказала супруга одного из пострадавших.

По словам Натальи, около 20:30 она вместе с семьей пришла в парк на прогулку. С Натальей были муж, отец, брат и четверо детей. Пока дети гуляли по роще, взрослые присматривали за ними. Позже Наталья с детьми отправилась на игровую площадку, а ее 57-летний муж и 76-летний отец остались неподалеку от кафе.

- В какой-то момент муж позвонил сказал: «Вызывай скорую, нас избили». Я не поверила, пошла к ним. Их действительно избили, у мужа была рассечена бровь, у отца шишка на голове. Дети, к сожалению, все это увидели, были в шоке, - рассказала женщина.

По словам Натальи, на мужчин напали несколько человек. Рядом с ними также находилась женщина с ребенком. Как утверждает собеседница, возраст нападавших был примерно от 35 до 45 лет. После произошедшего Наталья подошла к компании, в которой были напавшие мужчины. Они рассказали свою версию произошедшего: мол, приняли сибиряков за педофилов.

- Они уверяли, что их дети сказали, что кто-то на них напал. Мужчины пошли разбираться и первые, кто им попался, были мой муж и отец. Они без выяснений обстоятельств сразу начали их бить. После никаких извинений они не принесли. Напротив, начали конфликтовать, обозвали, - добавила женщина.

Сейчас, по словам Натальи, ее супруг чувствует себя нормально, однако у 76-летнего отца сохраняются головные боли.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что вынесено постановление о возбуждении административного производства по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации (нанесение побоев). Сотрудники полиции проводят проверку.

Все новости

В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
22.07.2026 в 17:32
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
22.07.2026 в 16:09
В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки
22.07.2026 в 16:00
Работа на совесть
22.07.2026 в 15:42
«Иркутск» прекратил свое существование
22.07.2026 в 15:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
22.07.2026 в 14:45
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
22.07.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
С ним все в порядке
22.07.2026 в 17:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
Избитый горожанин умер по пути домой
22.07.2026 в 14:45
В Улан-Удэ пьяный напал на студентов с отвёрткой и отобрал самокаты
Мотивы своего поступка внятно объяснить так и не смог
22.07.2026 в 11:53
В Бурятии глава поселения тратила похищенные деньги на похороны бойцов
Однако это не спасло ее от приговора
22.07.2026 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru