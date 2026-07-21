Ссора с приятелем обернулась для жителя Бурятии 8-летним сроком

Житель Бурятии получил 8 лет колонии за смерть односельчанина, скончавшегося от побоев. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, что привело к смерти потерпевшего.

Как сообщили в СК республики, ссора сельчан, которая привела к смерти одного из них, произошла вечером 6 февраля 2026 года в улусе Хойтобэе. Мужчины совместно употребляли спиртное. Обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов руками по голове, после чего оставил избитого мужчину дома и скрылся с места происшествия. В результате полученных повреждений тот скончался в больнице спустя два дня.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, добавили в Следкоме РБ.

Фото: Номер один