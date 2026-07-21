Дети мечтают обрести семью

Родион, 14 лет





Родион - спокойный, уравновешенный и доброжелательный ребёнок. Он предпочитает тихие, сосредоточенные занятия.





Любовь, 12 лет





Люба - активная и общительная девочка. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами доброжелательные, ровные.



