Общество 21.07.2026 в 16:51
Дети мечтают обрести семью
Малыши и подростки ждут любящих родителей
«Чужих детей не бывает» — фраза, ставшая банальной от частого употребления. Но если вдуматься, это — истина. Если в вашем сердце живет нерастраченная нежность, если в вашем доме есть свободное место за обеденным столом, если вы чувствуете в себе силы разделить свою жизнь с тем, кто ждет этого больше всего на свете, — сделайте шаг. Позвоните или обратитесь в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.
В учёбе проявляет выраженный интерес к точным наукам и технике. Увлекается конструированием.
Свободное время посвящает спорту, что позволяет ему поддерживать дисциплину и уверенность в себе. При этом Родион демонстрирует внутреннюю стойкость, честность и постоянное стремление к развитию.
Анкета Родиона: https://усыновите.рф/children/7t3yu-k1c0
Девочка открыта к контакту. С близкими людьми проявляет ласку. Всегда охотно откликается на просьбы о помощи как со стороны взрослых, так и со стороны детей.
Учебная мотивация сформирована. Люба способна удерживать внимание на задании в течение определенного времени. Проявляет настойчивость в достижении результата, стремится доводить начатое дело до конца. При возникновении трудностей принимает помощь взрослого.
В свободное время Люба любит рисовать, с удовольствием участвует в подвижных играх.
Анкета Любови: https://усыновите.рф/children/7t3yu-k7nk
Возможные формы устройства детей: Усыновление, Опека, Попечительство
Телефон для консультации будущих родителей:
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).
Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»
Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.
Родион, 14 лет
Родион - спокойный, уравновешенный и доброжелательный ребёнок. Он предпочитает тихие, сосредоточенные занятия.
В учёбе проявляет выраженный интерес к точным наукам и технике. Увлекается конструированием.
Свободное время посвящает спорту, что позволяет ему поддерживать дисциплину и уверенность в себе. При этом Родион демонстрирует внутреннюю стойкость, честность и постоянное стремление к развитию.
Анкета Родиона: https://усыновите.рф/children/7t3yu-k1c0
Любовь, 12 лет
Люба - активная и общительная девочка. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами доброжелательные, ровные.
Девочка открыта к контакту. С близкими людьми проявляет ласку. Всегда охотно откликается на просьбы о помощи как со стороны взрослых, так и со стороны детей.
Учебная мотивация сформирована. Люба способна удерживать внимание на задании в течение определенного времени. Проявляет настойчивость в достижении результата, стремится доводить начатое дело до конца. При возникновении трудностей принимает помощь взрослого.
В свободное время Люба любит рисовать, с удовольствием участвует в подвижных играх.
Анкета Любови: https://усыновите.рф/children/7t3yu-k7nk
Возможные формы устройства детей: Усыновление, Опека, Попечительство
Телефон для консультации будущих родителей:
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).
Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»
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