Жителя Улан-Удэ наказали 500-тысячным штрафом за угрозы соседу

Угрозы в подъезде МКД обернулись для жителя Улан-Удэ уголовным делом и арестом. Кроме того, за хулиганские действия суд приговорил его к внушительному штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Установлено, что в один из июньских дней мужчина, будучи пьяным и находясь в коридоре одного из многоквартирных домов, без повода направил на соседа пневматический пистолет, угрожая убийством и поджогом всей лестничной площадки.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу осужденный продолжает содержаться под стражей, - добавили в прокуратуре.

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