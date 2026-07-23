Общество 23.07.2026 в 12:14
Жителя Улан-Удэ наказали 500-тысячным штрафом за угрозы соседу
Мужчина угрожал ему убийством и размахивал пистолетом
Текст: Елена Кокорина
Угрозы в подъезде МКД обернулись для жителя Улан-Удэ уголовным делом и арестом. Кроме того, за хулиганские действия суд приговорил его к внушительному штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Установлено, что в один из июньских дней мужчина, будучи пьяным и находясь в коридоре одного из многоквартирных домов, без повода направил на соседа пневматический пистолет, угрожая убийством и поджогом всей лестничной площадки.
- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу осужденный продолжает содержаться под стражей, - добавили в прокуратуре.
Фото: Номер один
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